Conocen hoy solicitud coerción a Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta

Ministerio Público pedirá declaración de complejidad del caso.

Se conoce en estos momentos la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Calamar en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Se espera que este domingo los principales acusados Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, además de otros siete señalados, hagan uso de su derecho a la defensa material ante la jueza.

Hasta el pasado viernes al menos tres acusados no habían confirmado con sus abogados si usarían o no su derecho a la defensa material. Asimismo, los 10 encartados que decidieron llegar a una acuerdo con el Ministerio Público no tendrán que participar en la audiencia que se celebra este domingo.

Solicitud de coerción

Se recuerda que los imputados que llegaron a un acuerdo con las autoridades, antes de la solicitud de coerción, son: el abogado, Ángel Lockward, Roberto Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Lidia Fernández de Paula, de 80 años de edad y que se somete a diálisis constantemente, Emil José Fernández, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero.

Trascendió que el Ministerio Público solicitará la declaración de complejidad del caso para tener más tiempo de elaborar un expediente de acusación más robusto en contra de los señalados.