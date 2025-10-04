¿Conoces el término aporofobia? un fenómeno en auge y sus repercusiones sociales

La aporofobia, definida como el rechazo, temor o aversión hacia las personas pobres o en situación de vulnerabilidad, ha cobrado mayor visibilidad en los últimos años. El término, acuñado por la filósofa española Adela Cortina, describe un tipo de discriminación que, aunque siempre existió, se reconoce hoy como un problema social y de derechos humanos que requiere atención urgente.



En la actualidad, la aporofobia no solo se manifiesta en las calles a través de actitudes hacia personas sin hogar, sino también en discursos mediáticos, en políticas públicas que criminalizan la pobreza y en el ámbito digital mediante estigmatización en redes sociales. Su creciente visibilidad ha dado paso a investigaciones, debates legislativos y campañas de sensibilización que buscan frenar sus consecuencias.

Casos recientes de aporofobia

– En España (2023), un hombre sin hogar fue brutalmente agredido en Barcelona, hecho que fue tipificado bajo el agravante de aporofobia gracias a reformas legales pioneras.

– En México (2024), medios reportaron desalojos masivos de familias en asentamientos precarios, acompañados de narrativas mediáticas que culpaban a los propios habitantes por su situación, ejemplo claro de criminalización de la pobreza.

– En Estados Unidos (2022–2025), organizaciones como National Coalition for the Homeless han registrado un aumento en crímenes de odio contra personas sin hogar, alertando sobre el impacto de discursos políticos que los estigmatizan.

– En Latinoamérica, se han denunciado políticas municipales que restringen la permanencia de personas en situación de calle en espacios públicos, reforzando la exclusión social.

Estadísticas y estudios recientes

– Según el informe 2024 de la Fundación RAIS-Hogar Sí (España), más del 47% de las personas sin hogar declararon haber sufrido algún tipo de violencia o discriminación por su situación económica.

– La National Coalition for the Homeless en EE.UU. documentó que entre 2019 y 2023 los ataques contra personas sin techo aumentaron un 30%, de los cuales el 60% fueron motivados por odio.

– Estudios en educación (Piña et al., 2022) revelaron que la aporofobia influye en actitudes violentas entre estudiantes, reproduciendo patrones de exclusión social desde edades tempranas.

– Investigaciones recientes en inteligencia artificial y lenguaje (Kiritchenko, 2023; Curto, 2025) están desarrollando herramientas para detectar expresiones de aporofobia en redes sociales y medios digitales.

Principales exponentes del concepto

– Adela Cortina: filósofa española que acuñó el término y lo difundió a través de obras como “Aporofobia: el rechazo al pobre”.

– Georgina Curto: investigadora que trabaja en taxonomías y datasets para detectar aporofobia en entornos digitales.

– S. Kiritchenko: investigadora en procesamiento de lenguaje natural aplicada a la identificación de discursos de odio, incluyendo la aporofobia.

– Diversas organizaciones como Hogar Sí (España), National Coalition for the Homeless (EE.UU.) y grupos de investigación en América Latina han contribuido a visibilizar este fenómeno.

La aporofobia, aunque no es nueva, está cobrando un auge preocupante en un contexto global donde las desigualdades sociales se acentúan. Reconocer este fenómeno, investigarlo y visibilizarlo son pasos fundamentales para construir sociedades más justas e inclusivas. Los avances en materia legal, la investigación académica y las políticas públicas representan un camino para enfrentar este problema, pero requieren del compromiso social y político para erradicar la discriminación contra los más vulnerables.