Conor McGregor, suspendido 18 meses bajo política antidopaje

  • Hoy
Conor McGregor, suspendido 18 meses bajo política antidopaje

El irlandes Conor McGregor ha aceptado un periodo de suspensión de 18 meses por violar la política antidrogas de UFC, así lo informó la agencia Combat Sports Anti-Doping (CSAD), reguladora de los atletas de UFC.

El ex campeón de peso pluma y ligero del UFC falló en reportar su ubicación en tres ocasiones en un periodo de 12 meses en las fechas del 13 de junio, 19 y 20 de septiembre de 2024, mismas en las que la agencia tenía programada recolección biológica de pruebas.

Puede leer: ¡A la hora buena! Peloteros dominicanos brillan en los playoffs de Grandes Ligas

La sanción para este tipo de fallos es de 24 meses, sin embargo la agencia redujo el período a 18 meses citando la “cooperación” del peleador.

«Aunque McGregor falló en hacerse disponible para esas pruebas, CSAD reconoce que se estaba recuperando de una lesión y no se estaba preparando para una pelea en el momento de las pruebas fallidas. McGregor cooperó con la investigación de CSAD, asumió su responsabilidad y entregó información detallada», dicta el comunicado de la agencia.

Con la suspensión retroactiva al 20 de septiembre, el irlandés podría competir desde el 20 de marzo del 2026, un tiempo para cumplir con su intención de pelear el 14 de junio en la cartelera de la Casa Blanca.

McGregor ha estado inactivo desde junio de 2021, cuando perdió por nocaut técnico ante Dustin Poirier en el evento estelar de UFC 264.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Conor McGregor, suspendido 18 meses bajo política antidopaje
Conor McGregor, suspendido 18 meses bajo política antidopaje
7 octubre, 2025
Conor McGregor pierde el recurso presentado contra su sentencia civil por violación   
Conor McGregor pierde el recurso presentado contra su sentencia civil por violación   
1 agosto, 2025
Conor McGregor es declarado culpable de agresión sexual
Conor McGregor es declarado culpable de agresión sexual
22 noviembre, 2024
Estos son los Estrenos de Netflix en mayo
Estos son los Estrenos de Netflix en mayo
30 abril, 2023
Llegarán hoy a RD peleadores de 6 países para evento MMA
Llegarán hoy a RD peleadores de 6 países para evento MMA
12 abril, 2023

Publicidad

Temas

Más leídas

Recuperar el Ingenio Porvenir

Recuperar el Ingenio Porvenir

Para una convivencia global

Para una convivencia global

¡Somos invencibles! resalta lo mejor de la dominicanidad

¡Somos invencibles! resalta lo mejor de la dominicanidad

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Luz, cámara… Fashion Week

Luz, cámara… Fashion Week

¡Llegó la jubilación! ¿Y ahora qué?

¡Llegó la jubilación! ¿Y ahora qué?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo