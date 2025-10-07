Conor McGregor, suspendido 18 meses bajo política antidopaje

El irlandes Conor McGregor ha aceptado un periodo de suspensión de 18 meses por violar la política antidrogas de UFC, así lo informó la agencia Combat Sports Anti-Doping (CSAD), reguladora de los atletas de UFC.

El ex campeón de peso pluma y ligero del UFC falló en reportar su ubicación en tres ocasiones en un periodo de 12 meses en las fechas del 13 de junio, 19 y 20 de septiembre de 2024, mismas en las que la agencia tenía programada recolección biológica de pruebas.

Puede leer: ¡A la hora buena! Peloteros dominicanos brillan en los playoffs de Grandes Ligas

La sanción para este tipo de fallos es de 24 meses, sin embargo la agencia redujo el período a 18 meses citando la “cooperación” del peleador.

«Aunque McGregor falló en hacerse disponible para esas pruebas, CSAD reconoce que se estaba recuperando de una lesión y no se estaba preparando para una pelea en el momento de las pruebas fallidas. McGregor cooperó con la investigación de CSAD, asumió su responsabilidad y entregó información detallada», dicta el comunicado de la agencia.

Con la suspensión retroactiva al 20 de septiembre, el irlandés podría competir desde el 20 de marzo del 2026, un tiempo para cumplir con su intención de pelear el 14 de junio en la cartelera de la Casa Blanca.

McGregor ha estado inactivo desde junio de 2021, cuando perdió por nocaut técnico ante Dustin Poirier en el evento estelar de UFC 264.