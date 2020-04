Conozca a Daisy, la dominicana nombrada presidente de Universidad NYC

NUEVA YORK.- La Junta de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) aprobó recientemente el nombramiento como presidente de la Universidad Eugenio María de Hostos Community College de la dominicana Daisy Cocco de Filippis.

Actualmente es presidente desde 2008 de Naugatuck Valley Community College en Connecticut y lo será hasta el próximo 1 de agosto, fecha en tomar posesión de su nueva función en el Hostos. Sustituirá a David Gómez al retirarse después de 46 años de servicio en CUNY.

Cocco de Filippis será la primera dominicana en ocupar el cargo de presidente de Hostos Community y en una universidad del sistema de CUNY, se informó.

Este nombramiento la trae de nuevo a Hostos, donde sirvió como Preboste y Vice-Rectora de Asuntos Académicos del 2002 al 2008, y al sistema de CUNY donde obtuvo una licenciatura y maestría en Queens College, una segunda maestría en filosofía de literatura española y un doctorado en español del Graduate Center.

Pasó los primeros 20 años de su carrera académica en York College, dónde empezó como profesora adjunta, ascendiendo a profesora titular de español antes de ascender a puestos de liderazgos, como presidente del Senado de la Facultad y luego como Decana Asociada de Asuntos Académicos.

En la actualidad es miembro de numerosas juntas educativas como el Connecticut Technical Education and Career System High School Board, el Northwest Regional Workforce Investment Board, Instituto de Estudios Dominicanos de The City College of New York y la Asociación de Estudios Dominicanos.

Es reconocida internacionalmente por impulsar el campo de estudios de mujeres y autoras dominicanas en los Estados Unidos. En el 2018 fue elegida miembro del New England Commission of Higher Education.

“Mi corazón está lleno de gratitud al regresar a Hostos Community College, el puente de oportunidades y ancla para una de las comunidades más pobres del país”, expresó por su parte Cocco de Filippis.

“Durante 50 años he aceptado el desafío en aumentar el acceso, equidad y la calidad educativa; estoy deseosa de trabajar con la facultad y el personal docente de Hostos para así ayudar al estudiantado mientras nos levantamos y recuperamos de COVID-19″, precisó.

El Canciller del sistema de universidades públicas de NYC, Félix Matos Rodríguez, sostuvo “estoy encantado de que nuestras búsquedas nacionales nos hayan traído educadores y líderes tan dinámicos a medida que buscamos recuperarnos de los desafíos de estos tiempos inciertos.”

“Me complace darle la bienvenida a una pionera en estudios dominicanos que tuvo gran éxito en el avance de oportunidades para estudiantes de bajos ingresos en Connecticut”, sentenció Matos Rodríguez.

Mientras que la decana asociada de Hostos, Ana García Reyes, al referirse a la nueva funcionaria afirmó “es una intelectual académica, que ha logrado escalar en un mundo muy competitivo a través de grandes esfuerzos. Es una excelente modelo para los estudiantes que pueden ver en ella que sí se puede llegar a través de la disciplina y el estudio”.