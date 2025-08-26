Conozca a los ganadores más recientes de la loto y los números con los que triunfaron  

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa) reveló, que el Dr. Marino Antonio Romero Núñez y el profesor Marcos Antonio Keppis, fueron los ganadores de 37 millones de pesos, que tenía acumulado el sorteo Loto del pasado sábado 2 de agosto.

Ambos ganadores acertaron con los números: 7-10-15-21-22-29. A cada uno de ellos le corresponde 18.5 millones de pesos.

Marino Antonio Romero Nuñez es odontólogo y ejerce su profesión en la ciudad de Bani. Realizó una jugada seleccionada, en el punto de venta, “Farmacia Farlexa”, ubicada en la calle Duarte No.118, Bani, Provincia Peravia.

Marcos Antonio Keppis es un conocido profesor bailarín, que imparte docencia en un liceo en Hato Mayor. Realizó su jugada en el punto de venta “Supermercado Casa Mota.”, ubicado, en la calle Melchor Contin, Esq. Arzobispo Meriño, Hato Mayor del Rey.