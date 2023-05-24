Conozca aquí la lista de las organizaciones políticas rechazadas por la JCE

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Miembros del pleno de la JCE

La Junta Central Electoral (JCE) rechazó las solicitudes de reconocimiento de 46 organizaciones políticas en formación por no cumplir con los requisitos que establece la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

El plazo para el depósito de solicitudes venció el pasado 18 de febrero de este año 2023, donde se recibió 104 solicitudes de nuevo reconocimientos. El resto de estas se irán respondiendo oportunamente en la medida que se complete la evaluación de cada uno de los expedientes de solicitudes de dicho reconocimiento.

JCE rechaza reconocimiento de 46 organizaciones políticas tras no cumplir con requisitos

Aquí el listado

SOLICITUDES RECHAZADAS 
SOLICITANTEFECHA DE DEPÓSITO DE LA SOLICITUD
FEDERACIÓN DE PADRES DE NIÑOS EN ESCUELAS PÚBLICAS Y COLEGIOS PRIVADOS (FEDEPADRES)12/01/2021
PROYECTO SOCIAL DEL PUEBLO (PSDP)13/01/2021
PARTIDO JUVENTUD CRISTIANO08/04/2021
COALICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MOVIMIENTOS DE APOYO (CONAIMA)08/04/2021
AVANZADA DEL BIENESTAR DOMINICANO (ABD)27/04/2021
PARTIDO DOMINICANOS UNIDOS26/08/2021
PODEMOS28/08/2021
PARTIDO DE LA ALIANZA NACIONAL (PAN)31/08/2021
MOVIMIENTO SOLUCIÓN MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE (MSM)13/09/2021
PARTIDO ÚNICO LIBRE Y SERVICIAL (PLUS)08/11/2021
ALIANZA DE ORGANIZACIÓN RENOVADORA (AORA)10/11/2021
MOVIMIENTO COMPROMISO NACIONAL (MCN)20/01/2022
PARTIDO UNIÓN DE ORO (PUDO)10/03/2022
FUERZA NACIONAL DEL AMOR (FNA)22/03/2022
MOVIMIENTO LABORALISTA NACIONAL (MLN)13/07/2022
UNIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DOMINICANO (UDD)21/07/2022
MOVIMIENTO MUNICIPAL SOCIALISTA NUEVA DEMOCRACIA (MMSND)10/08/2022
MOVIMIENTO JÓVENES DE ORO30/08/2022
PARTIDO FRENTE CÍVICO Y SOCIAL (FCS)27/09/2022
PARTIDO ACCIÓN POPULAR17/10/2022
PARTIDO ACCIÓN REFORMISTA NACIONALISTA (ARENA)08/11/2022
MOVIMIENTO PARA SEGUIR TRABAJANDO (MPST)28/11/2022
PARTIDO RENOVACION NACIONAL POPULAR (PRNP)30/11/2022
MOVIMIENTO JUVENTUD ELECTORAL INDEPENDIENTE31/01/2023
MOVIMIENTO EL ARCO DEL TRIUNFO01/02/2023
MOVIMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ORIENTAL (MSDO)09/02/2023
MOVIMIENTO POLÍTICO ALIANZA ELECTORAL DOMINICANA DE ULTRAMAR (AEDU)09/02/2023
MOVIMIENTO MUNICIPAL AVANCE BOCA CHICA (TURISMO Y DESARROLLO)13/02/2023
MOVIMIENTO MUNICIPAL UNIÓN Y PROGRESO SAN ANTONIO DE GUERRA (MMUPSAG)13/02/2023
MOVIMIENTO PROVINCIAL GRAN SANTO DOMINGO (GSDO)14/02/2023
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROVINCIAL SAN JUANERO (MIPSAN)14/02/2023
MOVIMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS EN MARCHA (ALCAMAR)14/02/2023
MOVIMIENTO MUNICIPAL UNIÓN OCCIDENTAL (UNO)14/02/2023
MOVIMIENTO PROVINCIAL AZUANO (PRO AZUA)14/02/2023
MOVIMIENTO MUNICIPAL SOMOS PEDRO BRAND (SOPREBRAN)14/02/2023
MOVIMIENTO FUERZA POPULAR DEMOCRATA (M.F.P.D)16/02/2023
MOVIMIENTO MUNICIPAL ACCIÓN SEIBANA(MASEI)16/02/2023
MOVIMIENTO PROVINCIAL AVANCE MONTEPLATEÑO (AMP)16/02/2023
MOVIMIENTO PROVINCIAL ALTAGRACIANO MOPROA16/02/2023
MOVIMIENTO PROVINCIAL INDEPENDENCIA SOMOS GUAYABAL (SOGUAYA)16/02/2023
MOVIMIENTO PROVINCIAL FRONTERA MIA (FROMI)16/02/2023
MOVIMIENTO PROVINCIAL ROMANENSE (PROROMA)16/02/2023
MOVIMIENTO PROVINCIAL SOMOS BANI (SOBANI)16/02/2023
MOVIMIENTO ARRIBA VILLA MELLA (AVIME)17/02/2023
MOVIMIENTO PROVINCIAL BARAHONERO (MOPROBA)17/02/2023
MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN NACIONAL (MORENA)18/02/2023
HOY DIGITAL

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