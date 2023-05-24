Conozca aquí la lista de las organizaciones políticas rechazadas por la JCE

La Junta Central Electoral (JCE) rechazó las solicitudes de reconocimiento de 46 organizaciones políticas en formación por no cumplir con los requisitos que establece la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
El plazo para el depósito de solicitudes venció el pasado 18 de febrero de este año 2023, donde se recibió 104 solicitudes de nuevo reconocimientos. El resto de estas se irán respondiendo oportunamente en la medida que se complete la evaluación de cada uno de los expedientes de solicitudes de dicho reconocimiento.
Aquí el listado
|SOLICITUDES RECHAZADAS
|SOLICITANTE
|FECHA DE DEPÓSITO DE LA SOLICITUD
|FEDERACIÓN DE PADRES DE NIÑOS EN ESCUELAS PÚBLICAS Y COLEGIOS PRIVADOS (FEDEPADRES)
|12/01/2021
|PROYECTO SOCIAL DEL PUEBLO (PSDP)
|13/01/2021
|PARTIDO JUVENTUD CRISTIANO
|08/04/2021
|COALICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MOVIMIENTOS DE APOYO (CONAIMA)
|08/04/2021
|AVANZADA DEL BIENESTAR DOMINICANO (ABD)
|27/04/2021
|PARTIDO DOMINICANOS UNIDOS
|26/08/2021
|PODEMOS
|28/08/2021
|PARTIDO DE LA ALIANZA NACIONAL (PAN)
|31/08/2021
|MOVIMIENTO SOLUCIÓN MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE (MSM)
|13/09/2021
|PARTIDO ÚNICO LIBRE Y SERVICIAL (PLUS)
|08/11/2021
|ALIANZA DE ORGANIZACIÓN RENOVADORA (AORA)
|10/11/2021
|MOVIMIENTO COMPROMISO NACIONAL (MCN)
|20/01/2022
|PARTIDO UNIÓN DE ORO (PUDO)
|10/03/2022
|FUERZA NACIONAL DEL AMOR (FNA)
|22/03/2022
|MOVIMIENTO LABORALISTA NACIONAL (MLN)
|13/07/2022
|UNIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DOMINICANO (UDD)
|21/07/2022
|MOVIMIENTO MUNICIPAL SOCIALISTA NUEVA DEMOCRACIA (MMSND)
|10/08/2022
|MOVIMIENTO JÓVENES DE ORO
|30/08/2022
|PARTIDO FRENTE CÍVICO Y SOCIAL (FCS)
|27/09/2022
|PARTIDO ACCIÓN POPULAR
|17/10/2022
|PARTIDO ACCIÓN REFORMISTA NACIONALISTA (ARENA)
|08/11/2022
|MOVIMIENTO PARA SEGUIR TRABAJANDO (MPST)
|28/11/2022
|PARTIDO RENOVACION NACIONAL POPULAR (PRNP)
|30/11/2022
|MOVIMIENTO JUVENTUD ELECTORAL INDEPENDIENTE
|31/01/2023
|MOVIMIENTO EL ARCO DEL TRIUNFO
|01/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ORIENTAL (MSDO)
|09/02/2023
|MOVIMIENTO POLÍTICO ALIANZA ELECTORAL DOMINICANA DE ULTRAMAR (AEDU)
|09/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL AVANCE BOCA CHICA (TURISMO Y DESARROLLO)
|13/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL UNIÓN Y PROGRESO SAN ANTONIO DE GUERRA (MMUPSAG)
|13/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL GRAN SANTO DOMINGO (GSDO)
|14/02/2023
|MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROVINCIAL SAN JUANERO (MIPSAN)
|14/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS EN MARCHA (ALCAMAR)
|14/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL UNIÓN OCCIDENTAL (UNO)
|14/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL AZUANO (PRO AZUA)
|14/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL SOMOS PEDRO BRAND (SOPREBRAN)
|14/02/2023
|MOVIMIENTO FUERZA POPULAR DEMOCRATA (M.F.P.D)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL ACCIÓN SEIBANA(MASEI)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL AVANCE MONTEPLATEÑO (AMP)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL ALTAGRACIANO MOPROA
|16/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL INDEPENDENCIA SOMOS GUAYABAL (SOGUAYA)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL FRONTERA MIA (FROMI)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL ROMANENSE (PROROMA)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL SOMOS BANI (SOBANI)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO ARRIBA VILLA MELLA (AVIME)
|17/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL BARAHONERO (MOPROBA)
|17/02/2023
|MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN NACIONAL (MORENA)
|18/02/2023