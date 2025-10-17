Miami. Los estrenos musicales llegan esta semana con el talento colombiano en el punto de mira- Silvestre Dangond y Sebastián Yatra lanzaron su primer tema juntos, sus compatriotas Kapo y Ryan Castro compartieron el videoclip del éxito viral ‘Dónde’, y Maluma publicó nuevo sencillo junto al venezolano Maisak.

Asimismo, los artistas urbanos El Malilla y Kaydy Cain unieron las culturas mexicana y española, el colombiano DIA adelantó su álbum con participación del chileno Polimá Westcoast, y el mexicano Carlos Rivera recordó a las ‘Almas’ inolvidables que han formado parte de su vida.

Igualmente, la artista dominicanaestadounidense María Isabel volvió a lanzar música después de dos años, el español pablopablo compartió su último sencillo, y los mexicanos Matisse y Cristian Castro se reunieron diez años después de su primera colaboración.

Silvestre Dangond y Sebastián Yatra lanzan primer tema juntos

Las estrellas colombianas Silvestre Dangond y Sebastián Yatra fusionaron el vallenato moderno del primero con el pop romántico del segundo en el tema ‘Una vaina bien’, que habla de aquellos amores que cambian completamente la vida, y que se suma a la reciente lista de colaboraciones de Dangond con íconos como Fonseca, con ‘La indiferencia’, Carín León, con ‘Cosas sencillas’ y Emilia, con ‘Vestido rojo’.

Kapo y Ryan Castro presentan videoclip del éxito viral ‘Dónde’

Los artistas colombianos Kapo y Ryan Castro compartieron el vídeo oficial de ‘Dónde’, uno de los sencillos más virales en redes en 2025, que combina ritmos de reggae, afrobeat y música urbana, ilustrado con un edificio lleno de mujeres de todas las etnias y banderas de todos los países, en una celebración de la diversidad y la sensualidad femenina, y que forma parte del álbum ‘Por si alguien nos escucha’ de Kapo.

‘Un polvito +’, el nuevo perreo intenso de Maluma y Maisak

Siguiendo una lista de estrenos liderados por talento colombiano, el ícono Maluma lanzó la canción ‘Un polvito +’ junto al cantante venezolano Maisak, uno de los primeros artistas de su sello Royalty Records, con quien compuso esta mezcla reguetón y perreo intenso que narra la relación de una pareja atrapada en una dinámica emocional complicada que lucha por mantenerse unida.

Los reyes de la música urbana unen a México y España

El cantante mexicano El Malilla y el español Kaydy Cain unieron la escena urbana de ambos países con su colaboración ‘Pero no’, un sencillo que aborda la intensidad de un amor posesivo y adictivo, en el que ambos recuerdan sus experiencias callejeras.

DIA y Polimá Westcoast comparten su primera colaboración

El artista colombiano DIA publicó su nuevo tema ‘Aguanta’ con el chileno Polimá Westcoast, que combina reguetón, R&B y trap y refleja la colaboración entre dos músicos de formación y visión multidisciplinaria, y que es un adelanto del álbum que el colombiano estrenará a finales de año.

Carlos Rivera recuerda a las ‘Almas’ inolvidables de su vida

El cantante mexicano Carlos Rivera presentó su nuevo sencillo ‘Almas’, compuesto junto a su compatriota José Luis Roma, integrante del dúo Río Roma, una balada contemporánea que rinde homenaje a personas inolvidables que permanecen en la memoria y el corazón, aunque ya no formen parte de la vida del intérprete, y que pertenece a su próximo EP ‘Vida’.

María Isabel vuelve ‘Bien bien’ tras dos años sin nueva música

La artista dominicanaestadounidense María Isabel presentó su nueva propuesta musical ‘Bien bien’, su primer lanzamiento en dos años, producido por el español, ganador de cinco Latin Grammy, El Guincho, que combina influencias de R&B con melodías delicadas que resaltan su sutil y tierna voz, rindiendo homenaje a sus raíces dominicanas y a su formación en Nueva York. pablopablo habla de la vulnerabilidad de un nuevo amor

El cantante y compositor español pablopablo, hijo del ícono uruguayo Jorge Drexler, presentó su nuevo sencillo ‘Contigo’, acompañado de un videoclip en Central Park de Nueva York durante su primera gira por Estados Unidos, cuya letra describe la entrega, la vulnerabilidad y la intensidad de una relación nueva y la sensación de perder el control frente a sentimientos desconocidos.

Matisse y Cristian Castro se reúnen tras 10 años

Los mexicanos Matisse y Cristian Castro unieron sus voces diez años después de su primera colaboración con ‘Conmigo sin ti’, una balada acústica que combina la sensibilidad compositiva del trío con la potencia vocal del ícono romántico, que retrata de forma honesta la madurez del desamor.