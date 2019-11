Conozca la joven de San Cristóbal que a pesar del cáncer que padece sostiene a su familia

VILLA ALTAGRACIA. La esperanza es una expresión que nunca ha dejado de mencionarse en aquel humilde hogar carente de recursos económicos, pero que gracias a su habilidad para crear manualidades artesanales que logran perfeccionar con papel de periódicos y pintura, se traduce en el sostén de su familia.

Se trata de Elva Daniela Camacho, una joven de 23 años que padece de cáncer, residente en el Caobal del municipio de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal, quien este jueves recibió la sorpresa de la directora general del Plan de Asistencia Social de la Presidencia( PASP), Iris Guaba, luego de que esta se presentara a la vivienda de la joven acompañada del doctor José Silié, asesor de la Unidad Médica y un equipo de colaboradores.

La joven, padece de una enfermedad denominada Histiocitosis de células de Langerlhans o también conocido como Histiocitosis X, un grupo de enfermedades entre las cuales se encuentra el Granuloma Eosinofílico, ya ha provocado que desde sus 13 años, cuando le fue diagnosticada la enfermedad, Elva Daniela, pierda su cabello y además le continúe la aparición de una especie de yagas en su cabeza.

Las primeras palabras de la directora del PASP, era que la había enviado el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para darle asistencia en todo lo que ella y su familia necesitaran, lo que fue recibido con una tierna sonrisa.

A la humilde familia que vivía en condiciones de pobreza, le fue amueblado su hogar, recibiendo además del PASP, la entrega de otros enseres como un Box Spring, una estufa, un abanico, entre otros artículos, como una máquina de coser de mesa, ya que también se destacan por ser modistas. Recibieron sus raciones alimenticias y se ordenó brindar atenciones médicas y la entrega de los medicamentos que requiere la joven.

“Gracias presidente Danilo, gracias doña Iris, por este apoyo que no saben cuánto significa para mí, me siento muy feliz con esto que ustedes hacen conmigo y mi familia, es una motivación más para luchar y vencer esta enfermedad”, dijo la joven, quien también envió un mensaje a la juventud y a todo aquel que padezca de alguna enfermedad. “Que no se detengan, que sigan adelante y no se intimiden por cualquier enfermedad, porque si los médicos le dan esperanza a uno, tenemos que seguir luchando, no se den por vencidos hasta conseguir lo que quieren”.