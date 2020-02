Conozca los nombres de bebés más insólitos y porqué fueron prohibidos en distintas partes del mundo

En algunos países, la legislación es muy laxa a la hora de regular los nombres que los padres pueden ponerles a sus hijos. Se considera que el Estado no debe intervenir en el deseo de los progenitores.

Pero en otras naciones las autoridades se reservan la potestad de vetar nombres que consideran incorrectos o potencialmente perjudiciales para los niños. Es muy probable que muchos de estos, cuando sean adultos, quieran agradecerles a los funcionarios si se enteraran de cómo querían llamarlos sus padres.

The Huffington Post hizo una recopilación de algunos de los nombres más insólitos que fueron prohibidos en diferentes países del mundo. Estos son los 15 más increíbles:

Robocop

Usar el nombre de este personaje ficticio, un policía mitad humano, mitad robot, que se convirtió en un ícono del cine de acción de los años 1980, estaba autorizado en México hasta 2014.

Entonces, una ley en el estado de Sonora prohibió los nombres “despectivos, peyorativos, discriminatorios o carentes de significado”. Para justificar la decisión, las autoridades difundieron una lista de ejemplos que habían sido aceptados en años anteriores, y entre ellos sobresalía Robocop.

Prince William

Una pareja en la ciudad francesa de Perpignan estaba decidida a llamar a su hijo como el nieto de la reina Isabel II del Reino Unido. Pero no les bastaba con William, querían ponerle “Príncipe William”. La Justicia se lo prohibió porque dijo que implicaría “toda una vida de burla” para el niño.

Mini Cooper

Aunque parezca increíble, la misma pareja de Perpignan trató de nombrar a su hijo Mini Cooper, en un extraño homenaje al auto. Tampoco se lo permitieron.

Osama Bin Laden

Un tribunal de la ciudad alemana de Colonia prohibió nombrar a recién nacidos como el líder de Al Qaeda, que apenas unos meses antes había derribado las Torres Gemelas en Nueva York. En Alemania tampoco se permite el uso del nombre Adolf Hitler.

Lucifer

No está claro si eran miembros de alguna secta satánica, pero evidentemente los padres de un niño nacido en la ciudad alemana de Kassel en 2017 tenían cierta devoción por Satanás, y por eso querían llamar Lucifer a su hijo. Fueron rechazados.

Nutella

En Valenciennes, Francia, la Justicia dictaminó que una pareja no podía llamar Nutella a su hija, por la obvia asociación con la popular pasta de chocolate y avellana. “Solo puede llevar a pensamientos burlones o despectivos”, sostuvo el magistrado interviniente.

Facebook

No solo Facebook era un nombre aceptado en Sonora antes de la reforma de 2014. También se autorizaba Twitter y Yahoo, entre otros. Pero ya no está permitido. Aparentemente, sería un nombre de mujer.

Ikea

Las marcas forman parte de la identidad en el mundo contemporáneo, así que no llama la atención que padres confundidos elijan todo tipo de marcas para nombrar a sus hijos. En Suecia, donde se originó la cadena transnacional de venta minorista de muebles Ikea, este nombre no está permitido. Pero en Estados Unidos sí, y en 1989 se registraron 72 niñas y nueve niños con ese nombre.

Talula Does the Hula From Hawaii

En 1999, padres neozelandeses consiguieron anotar a su hija como Talula Does the Hula From Hawaii, cuya traducción literal sería “Talula hace el hula desde Hawai”. Sin embargo, nueve años después, la Justicia les ordenó cambiarlo. “Pone en ridículo a la niña y la deja con una discapacidad social”, sostuvo la corte.

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116

“Un desarrollo expresionista que vemos como una expresión artística”. Así describió una pareja el nombre “Brfxxccxxmnpcclllmprxvclmnckssqlbb11116”, que había elegido para su hijo en la ciudad sueca de Halmstad. No lograron convencer al tribunal que intervino.

Cianuro

Una mujer en Powys, Gales, que probablemente no sentía demasiado amor por su hija, decidió llamarla en homenaje a un veneno mortal. A pesar de la habitual permisividad de los tribunales galeses, no se lo permitieron.

Jihad

Es posible que, pensando que no iba a poder ponerle Bin Laden, una pareja francesa de Dijon haya decidido nombrar Jihad a su hijo. Pero tampoco pasó el filtro. Tuvieron que conformarse con Jahid.

Chow Tow

Para quienes desconocen el idioma cantonés, Chow Tow no significa nada. Pero alguien podría sentirse ofendido si lo llaman “cabeza olorosa”, que es lo que significa. Malasia decidió incluirlo en 2006 a una lista de nombres inadecuados.