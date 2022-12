Conozca quién es el hombre más bello del 2022

El actor de 39 años, Henry Cavill, se coronó como el hombre más guapo de 2022.

Así lo informó el medio internacional Milenio, quien indicó además que en el segundo lugar quedó Hyunjin, integrante del grupo de k-pop Stray Kids.

Mientras que el tercer lugar lo ocupó el actor estadunidense Timothée Chalamet.

Pero la gran revancha la obtuvo tras vencer en votaciones a Kim Nam-joon, integrante de BTS, quien lideraba la lista hace poco tiempo.

Los demás puestos lo ocupan los siguientes personajes:

4to lugar: Chris Hemsworth (actor).

5to lugar: Keung To (del grupo Mirror).

6to lugar: Lucien Laviscount (actor).

7mo lugar: Taehyung V (del grupo BTS).

8vo lugar: Vinnie Hacker (creador de contenido).

9no lugar: Ni-Ki (del grupo Enhypen).

10mo lugar: Dean Schneider (influencer).

Se recuerda que en el 2021 el modelo birmano Paing Takhon se llevó el primer lugar.

Asimismo, la organización dijo que este año seleccionó a los 100 hombres más guapos de un total de 160 mil candidatos.

Henry Cavill (Fuente externa)

¿Por qué Henry Cavill no volverá a ser Superman?

Los nuevos jefes de DC Studios decidieron prescindir del actor británico menos de dos meses después de que este anunciara su regreso al papel del popular superhéroe.

«Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman«, escribió Cavill en su cuenta de Instagram.

«Después de que el estudio me instara a anunciar mi regreso en octubre, antes de su llegada [de Gunn y Safran], esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida«, agregó el intérprete, quien dijo que no hay resentimientos.

«El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto», continuó.

«James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas», remató.

Gunn y Safran se hicieron cargo de DC Studios a finales de octubre, justo después de que Cavill hiciera una aparición sorpresa como el hombre de acero durante los créditos de la película de Dwayne Johnson: Black Adam.

El actor británico luego publicó un video diciendo a los fans: «Quería que fuera oficial. Estoy de vuelta como Superman«.

El cameo de Black Adam fue «solo una pequeña muestra de lo que vendrá», agregó.

(Con información de BBC Mundo)