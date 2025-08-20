Consecuencias del fraude de visa: la contundente advertencia de la embajada  de EE.UU.

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana advirtió que cometer fraude para obtener una visa de inmigrante puede costar la entrada de por vida a ese país y también afectar a familiares que estén o deseen realizar el proceso.

«Falsificar hechos, proporcionar documentos falsos o representar una situación de matrimonio que no es legítima, puede resultar en una prohibición permanente de por vida para ingresar en los Estados Unidos, no solo para usted, sino también para miembros de su familia», indicó la entidad diplomática.

Como parte de la orientación, miembros de la embajada simularon una situación en la que un ciudadano, en preparación para su entrevista, había acordado con su esposa legal fingir que aún estaban juntos, aunque en realidad estaban separados y en otras relaciones.

«El fraude de visa no vale la pena: un matrimonio falso o documentos falsificados pueden costarte la entrada a EE. UU. de por vida y afectar a tu familia. Protege tu futuro, no pongas en riesgo tus oportunidades«, subrayó la entidad en un video publicado en su red social X.

Finalmente, la embajada aconsejó: «Proteja sus futuras oportunidades de viajar o emigrar y no se involucre en una relación falsa».

