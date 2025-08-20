Consecuencias del fraude de visa: la contundente advertencia de la embajada  de EE.UU.

Consecuencias del fraude de visa: la contundente advertencia de la embajada  de EE.UU.

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana advirtió que cometer fraude para obtener una visa de inmigrante puede costar la entrada de por vida a ese país y también afectar a familiares que estén o deseen realizar el proceso.

«Falsificar hechos, proporcionar documentos falsos o representar una situación de matrimonio que no es legítima, puede resultar en una prohibición permanente de por vida para ingresar en los Estados Unidos, no solo para usted, sino también para miembros de su familia», indicó la entidad diplomática.

Como parte de la orientación, miembros de la embajada simularon una situación en la que un ciudadano, en preparación para su entrevista, había acordado con su esposa legal fingir que aún estaban juntos, aunque en realidad estaban separados y en otras relaciones.

Lea más: Embajada de EE.UU.: Nuevas exigencias para solicitud de visas

«El fraude de visa no vale la pena: un matrimonio falso o documentos falsificados pueden costarte la entrada a EE. UU. de por vida y afectar a tu familia. Protege tu futuro, no pongas en riesgo tus oportunidades«, subrayó la entidad en un video publicado en su red social X.

Finalmente, la embajada aconsejó: «Proteja sus futuras oportunidades de viajar o emigrar y no se involucre en una relación falsa».

Síguenos como periodiochoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Consecuencias del fraude de visa: la contundente advertencia de la embajada  de EE.UU.
Consecuencias del fraude de visa: la contundente advertencia de la embajada  de EE.UU.
20 agosto, 2025
¿Pediste a un familiar y está en trámite de visa? Este documento es indispensable
¿Pediste a un familiar y está en trámite de visa? Este documento es indispensable
7 julio, 2025
EE. UU. estudia medidas contra Venezuela para mostrar a Maduro las consecuencias de sus actos
EE. UU. estudia medidas contra Venezuela para mostrar a Maduro las consecuencias de sus actos
3 septiembre, 2024
Que el calor no te lleve a dormir con el pelo mojado; estas son las consecuencias
Que el calor no te lleve a dormir con el pelo mojado; estas son las consecuencias
25 agosto, 2024
Varicela: Cómo se contagia, tratamiento y consecuencias
Varicela: Cómo se contagia, tratamiento y consecuencias
4 mayo, 2023

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Mitología médica dominicana

Mitología médica dominicana

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

China está feliz

China está feliz

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas

Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo