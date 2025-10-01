Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una nueva “Fuerza de Represión de Pandillas” para Haití

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó el martes la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, liderada por Kenia, a una fuerza mucho más letal y reforzada, con el apoyo tanto de la recién creada Oficina de Apoyo de la ONU como de la Organización de los Estados Americanos.

La recién autorizada Fuerza de Represión de Pandillas fue aprobada por unanimidad por un período de 12 meses, con el voto a favor de 12 países miembros y la abstención de tres.

Los representantes de Rusia y China, con poder de veto, y Pakistán afirmaron reconocer la grave situación en Haití y la difícil situación de sus 12 millones de habitantes. Sin embargo, durante sus intervenciones, criticaron la ambigüedad de la resolución en varios temas críticos y lo que calificaron como la incapacidad de Estados Unidos para responder a las preguntas.

Bandas criminales haitianas / Foto A P

Subrayando las preocupaciones, incluso entre los que votaron a favor de la medida, país tras país expresaron su esperanza de que con una presencia más amplia y sólida, otros socios se sumarán a la lucha de Haití contra las pandillas armadas desplegando personal y haciendo donaciones a un Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para pagar sus estipendios.

“La decisión del Consejo de hoy marca un verdadero punto de inflexión. Al otorgar a la misión mayor fuerza y ​​un mandato más ofensivo y operativo, el Consejo proporciona a la comunidad internacional los medios para responder a la gravedad de la situación en Haití”, declaró el representante de Haití, Ericq Pierre, expresando la gratitud de su gobierno a Washington, Panamá y la comunidad caribeña por su movilización.

“Esta fuerza para reprimir a las bandas armadas tendrá como objetivo principal neutralizar a estas organizaciones terroristas, desarmar a sus milicias, desmantelar sus redes, asegurar la infraestructura vital del país y crear las condiciones para el retorno efectivo de la autoridad estatal en todo el territorio”, dijo.

Recordó a la sala que la lucha contra los grupos armados de Haití no es sólo un asunto nacional sino un asunto de seguridad internacional, que toca dinámicas regionales del tráfico de armas, el narcotráfico y la migración irregular.

Mike Waltz, el nuevo embajador de Estados Unidos ante la ONU, afirmó que la drástica expansión de la violencia de pandillas «ha puesto en peligro la existencia misma del Estado haitiano, ya que la actividad pandillera amenaza con convertir al país en un exportador de delincuencia, violencia y drogas, y con desatar una crisis migratoria en toda la región.

La adopción de esta resolución ofrece esperanza a Haití», declaró. «Es una esperanza que se ha ido desvaneciendo rápidamente a medida que las bandas terroristas expandían su territorio, violaban, saqueaban, asesinaban y aterrorizaban a la población haitiana».