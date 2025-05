Consejos clave para mantenerte seguro durante una tormenta eléctrica

Las tormentas eléctricas pueden representar un gran peligro si no se toman las precauciones adecuadas. Es fundamental conocer las medidas de seguridad para evitar riesgos y actuar con responsabilidad cuando se presentan estas condiciones climáticas.

A continuación, les presentamos una serie de recomendaciones frente a una situación de riesgo provocado por una tormenta eléctrica sorpresiva.

* Evitar permanecer al aire libre.

* No quedarse en la playa ni dirigirse hacia allí; no salir o no detenerse en zonas donde también pueda discurrir gran cantidad de agua, como ríos, lagunas o piletas.

* Alejarse de terrenos abiertos y despejados, como predios deportivos u otros lugares abiertos

* No guarecerse bajo los árboles ni tocar ningún elemento de hierro o conductor de electricidad, ni permitir que los chicos jueguen bajo la lluvia.

En caso de ir conduciendo:

* Un vehículo cerrado puede ser un buen refugio

* Disminuir la velocidad y extremar las precauciones

En caso de estar dentro de una vivienda:

* Cerrar puertas y ventanas para evitar que se produzcan corrientes de aire, dado que atraen los rayos

* Desenchufar los electrodomésticos, en especial televisores y computadoras

* No usar el teléfono de línea ni el celular al aire libre