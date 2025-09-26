Consejos de la Embajada de EE. UU. ante alerta roja por lluvias en República Dominicana

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana informó este viernes que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha emitido alerta roja para el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua debido al paso de una onda tropical desorganizada, que generará lluvias dispersas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El COE ha establecido también alerta amarilla para ocho provincias y alerta verde para cinco provincias adicionales. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas, tránsito y cuerpos de agua a través de fuentes oficiales

Acciones recomendadas para ciudadanos estadounidenses:

No caminar, nadar ni conducir por aguas inundadas; evite cruzar puentes.

Diríjase a terrenos elevados o a pisos superiores si aumenta el nivel del agua.

Si su vehículo queda atrapado, solo abandónelo hacia un lugar seguro si el agua no está en movimiento rápido. En aguas rápidas, permanezca dentro del vehículo y busque refugio en el techo si el agua comienza a subir.

Contacte a la policía u otras autoridades en condiciones peligrosas; en emergencias, llame al 911. Para asistencia en inglés, POLITUR: 809-200-3500 o a través de la “POLITUR APP.”

Mantenga actualizados sus documentos de viaje y revise su plan familiar de contingencia.

Inscríbase en el Programa de Viajero Inteligente (STEP): https://step.state.gov/ para recibir información de emergencia.

Consulte Ready.gov para consejos de preparación ante emergencias.

Asistencia de la Embajada de EE. UU.:

Dirección: Av. República de Colombia 57, Santo Domingo, RD

Emergencias: 809-567-7775

Consultas no urgentes: SDOAmericans@state.gov

Sitio web: https://do.usembassy.gov/

Departamento de Estado – Asuntos Consulares: 1-888-407-4747 (EE. UU. y Canadá), 1-202-501-4444 (otros países)

La Embajada recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses, residentes o visitantes, seguir estas indicaciones y mantenerse informados a través de las plataformas oficiales para garantizar su seguridad.