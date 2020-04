Consejos para hacer pagos seguros en compras en línea y presenciales

En tiempos como los actuales, la tecnología en medios de pago puede actuar como un gran aliado para resolver diligencias de compras cotidianas en el supermercado, farmacias y poder realizar otras compras esenciales. Por ello, es conveniente tener presente ciertos consejos de seguridad en el uso de pagos electrónicos y digitales al realizar compras en línea y presenciales.

A continuación, Visa le ofrece una serie de recomendaciones a ser consideradas al momento de realizar compras diarias ya sea desde el computador, un dispositivo móvil o en el comercio directamente.

“Los pagos electrónicos y digitales son una opción rápida, segura y conveniente para que las personas puedan realizar transacciones por comercio electrónico o presenciales. Estamos compartiendo estos consejos y prácticas de seguridad que puede ayudarles a mantener sus pagos protegidos”, dijo Eduardo Pérez, jefe regional de riesgo para Visa América Latina y el Caribe.

Seguridad en el uso de pagos electrónicos en comercio electrónico:

§ Antes de hacer una compra, verifique la página web del comercio, las políticas de privacidad, así como las políticas de entrega y devolución para cerciorarse de que los artículos puedan devolverse si no están en condiciones satisfactorias o no son entregados.

§ Busque el ícono de candado en la parte inferior de la ventana de su navegador, también la dirección (URL) debe comenzar con https://. Estos signos indican que la página web que está usando tiene medidas adicionales de seguridad.

§ Ingrese el número u otros datos de su tarjeta solamente cuando usted haya iniciado la compra.

§ Conserve un récord de sus transacciones y revise constantemente sus estados de cuenta. Puede inscribirse en el servicio de alertas de su banco para recibir notificaciones de cada pago que haga y rápidamente notifique a su emisor en caso de tener una transacción no autorizada o reconocida.

§ Nunca proporcione sus datos personales, el número de su tarjeta, contraseña y/o su información financiera en transacciones que usted no inició, ya sea vía telefónica, en persona o por internet.

§ En el hogar, utilice los programas de protección de computador e Internet como anti-spam, firewalls y software antivirus.

§ Recomendaciones para cuidar su tarjeta: nunca deje su tarjeta en contacto con otras tarjetas, no deje su tarjeta cerca de imanes ni metales, no moje su tarjeta, no guarde su tarjeta en lugares húmedos.

Seguridad en el uso de pagos sin contacto y digitales en comercios en línea y presenciales:

§ Además de ser convenientes, rápidos y seguros, los pagos sin contacto, pudieran contribuir a la protección personal en momentos en los que hay que tomar mayores precauciones, dado que, en general, las tarjetas con tecnología sin contacto y los dispositivos móviles con credenciales de pagos no se tienen que entregar a nadie en el comercio para que se realice la transacción.

§ Importante recordar que los pagos sin contacto (con tarjetas habilitadas con tecnología sin contacto, o en dispositivos móviles que tienen incorporadas las credenciales, o billeteras móviles) permiten hacer pagos acercando la tarjeta a la terminal de pago – busque el indicador de pagos sin contacto.

§ La tecnología dentro de una tarjeta de Pagos Sin Contacto se encuentra protegida por distintas capas de seguridad que reduce la posibilidad de fraude y que se pueda reusar los datos para una transacción subsecuente.

§ Emisores y Visa usan sistemas de inteligencia artificial para calificar cada transacción en tiempo real y declinar transacciones de alto riesgo de fraude.

§ Para facilitar el uso de pagos sin contacto, Visa aumentó desde marzo de 2018, el monto límite de compra sin firma al equivalente a $50 USD.

§ Tarjetahabientes se deben inscribir en el servicio de alertas de su banco inmediatamente, para ser notificados de cada transacción en tiempo real y tener más control sobre sus gastos.