Considera que la reforma fiscal es improvisada

El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, tildó de “improvisación” y como un “afán de dejar una huella sin propósito” la reforma fiscal.

El miembro del Comité Político consideró que el partido de Gobierno, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), contradice la reforma al mostrar que “no se ha consultado ni entre ellos mismos”.

Agregó que “queremos avanzar sin una planificación, sin una estrategia, sin una visión”.

Asimismo, dijo que para modificar la Constitución debe haber una integración y consulta de diversos sectores de la sociedad, sin embargo, afirmó que no hay una socialización.

“Hemos dicho que tocar la Constitución con este ámbito tan amplio conlleva una implicación de la sociedad, la sociedad no está siendo implicada. Tienen una gran mayoría, pero no han hecho lo que se ha hecho siempre, que es la socialización. Aquí hay mecanismos que no se han consultado, el Consejo Económico y Social, por ejemplo, o sea, hay espacios que ni siquiera se han utilizado”, señaló.