Consternados, familiares joven se suicidó de disparo en la boca en Río San Juan

Familiares de Jesús Bonilla, quien se quitó la vida de un disparo en la boca, mientras se encontraba en el interior del baño de una sucursal del Banco Agrícola en Río San Juan, dijeron esperar a que las investigaciones de las autoridades policiales den con las causas reales de la tragedia.

Manifestaron que el joven de 26 años de edad, no había dado indicios de que tomaría esta lamentable decisión, ya que era muy alegre y solidario con sus amistades.

“Consternado con todo lo que está pasando, un muchacho alegre y amigo de todo el mundo. No sé cuál fue el problema, porque él me comentaba hasta sus cosas íntimas, pero él nunca me dijo que tuvo problemas con nadie”, dijo un tío de la víctima que se desempeñaba como cajero en la referida entidad bancaria.

El caso de Bonilla ha impactado a la comunidad del municipio de Río San Juan, principalmente a su manager, quien expresó que este ha sido un caso muy lamentable y una perdida irreparable.

“Fue un gran soporte de nuestro equipo, tanto en lo económico como en la parte humana. Siempre era de los primeros que estaba ahí cuando había un problema de algún compañero”, manifestó con la voz quebrantada.

Según informaciones obtenidas, Jesús Bonilla se ocasionó la muerte con el arma de fuego del vigilante del lugar, la cual habría tomado en un descuido.

