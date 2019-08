Constituyen movimiento de apoyo universitario a Luis Abinader

Cientos de académicos, autoridades, empleados y estudiantes universitarios constituyeron un movimiento de apoyo a las propuestas de cambio que enarbola el aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader.

Roberto Fulcar, también académico y coordinador general de la campaña de Abinader, a quien representó en el encuentro, expresó su satisfacción porque la comunidad que forja el conocimiento a través de la investigación y el desarrollo haya decidido confiar a Luis Abinader la conducción de un cambio de rumbo del país.

Al pronunciar el discurso de orden y tomar juramento a los directivos del movimiento Universitarios por el Cambio, Fulcar cuestionó que la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana “haya tirado por la borda, miserablemente, dos décadas en que el crecimiento económico pudo convertirse en desarrollo sostenible a favor de la calidad de vida del pueblo dominicano”.

De su parte el coordinador general del nuevo movimiento, el ex vice rector de la UASD Rafael –Nino– Féliz, dijo que el instrumento creado servirá para contribuir con los cambios que hará Abinader desde la Presidencia, ganadas las próximas elecciones, además de hacer sus aportes en la defensa y el crecimiento de la fuerza electoral por el cambio.

En el acto efectuado ayer en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), intervinieron además del doctor Fulcar y el maestro Nino Féliz, el ex rector de la UASD, Franklin García Fermín, coordinador de movimientos especiales de campaña; el doctor Alejandro Pichardo, ex vicerrector y ex decano de Facultad Ciencias de la Salud de la UASD, y Fabio Ruíz, varias veces presidente de la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMU.

También, el profesor Eleodoro Columna, profesor y coordinador de Movimiento Universitarios por el Cambio en la Universidad Pedro Henríquez Ureña UNPHU; el doctor José Ramón Holguín, presidente Asociación de Universidades Privadas de la República Dominicana; el doctor Genaro Rodríguez, ex director del Centro Universitario Regional de Santiago y coordinador de Universitarios por el Cambio en los centros regionales de la UASD.

Igualmente, Antonio Taveras Guzmán, ex presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y precandidato a senador por la provincia Santo Domingo; la bachiller Linette Fermín, representante estudiantil; la licenciada Ángela Núñez, presidenta de la Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU).

Además el maestro Norberto Soto, profesor Meritísimo de la UASD y Presidente de FEDOMO; doctor Ricardo Winter, Rector Universidad Psicología Industrial Dominicana, y maestro José Abel Solano Céspedes, representante de la Universidad del Caribe.