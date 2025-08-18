Construcción de carretera Cambita-Los Cacaos: COPADI pide transparencia para afectados

El Centro de Orientación para el Desarrollo Integral (COPADI) manifestó hoy su respaldo al proyecto de construcción de la carretera que comunica Cambita con Los Cacaos, ejecutado por el Estado a través de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID). Al mismo tiempo, hizo un llamado público al presidente de la República, Luis Abinader Corona, para que se garantice una compensación justa y transparente a las familias e instituciones que resulten afectadas por la obra.

COPADI reconoció la importancia de esta vía como un proyecto estratégico que impulsará el desarrollo económico, la conectividad y el bienestar de la región. Sin embargo, expresó la preocupación de la comunidad por el posible impacto en viviendas, fincas, iglesias y otros espacios comunitarios que podrían resultar afectados por el trazado de la carretera.

En su declaración, la institución comunitaria enfatizó tres puntos esenciales:

  1. La necesidad de otorgar garantías formales de compensación justa y oportuna a todas las familias y propietarios impactados.
  2. La implementación de mecanismos transparentes de evaluación y pago, ajustados al valor real de los bienes afectados.
  3. La creación de mesas de diálogo comunitario, con participación de representantes de la comunidad, COPADI y EGEHID, que permitan dar seguimiento al proceso de manera participativa y equitativa.

“Esta carretera es una obra necesaria y justa para el desarrollo de Cambita y Los Cacaos, pero no puede convertirse en una fuente de pérdidas o desamparo para quienes han construido su vida alrededor de estas propiedades. Confiamos en el liderazgo del presidente Abinader y en la responsabilidad institucional de EGEHID para que este proyecto sea un verdadero motor de progreso sin dejar a nadie atrás”, expresó la organización.

Finalmente, el Centro de Orientación para el Desarrollo Integral (COPADI) reiteró su compromiso de acompañar a la comunidad en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de soluciones que armonicen el desarrollo con la justicia social.

