Construir viviendas en República Dominicana cuesta un poco menos este mes , según informe

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) publicó el más reciente boletín del Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV), revelando una ligera disminución en los costos promedio de edificación en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

En julio de 2025, el ICDV se ubicó en 235.70 puntos, reflejando una reducción de 0.03 puntos respecto al mes anterior. A pesar de esta leve baja mensual, el índice muestra una variación acumulada de 3.52% desde diciembre de 2024 y un incremento interanual de 0.80% comparado con julio de 2024.

Costos por Tipología de Vivienda

Los costos directos varían según el tipo de construcción:

Unifamiliar de un nivel: 240.99 puntos (-0.13%)

Unifamiliar de dos niveles: 238.31 puntos (-0.09%)

Multifamiliar de cuatro niveles: 231.97 puntos (+0.01%)

Multifamiliar de ocho niveles o más: 231.54 puntos (+0.17%)

Análisis por Grupo de Costos

Los mayores aumentos se registraron en:

Herramientas: +0.68%

Maquinarias: +0.63%

Materiales: +0.26%

Subcontratos: +0.15%

Mano de obra: sin variación (0.00%)

Este comportamiento sugiere una presión moderada en los insumos técnicos, mientras que los costos laborales se mantienen estables.

El ICDV se calcula bajo la metodología del Índice de Laspeyres, utilizando una canasta de bienes y servicios con ponderaciones fijas desde octubre de 2009. Se excluyen costos indirectos como terrenos, permisos, diseño y beneficios empresariales.

ICDV por Tipología de Vivienda

Tipo de viviendaValor del índiceVariación mensual
Unifamiliar de un nivel240.99-0.13%
Unifamiliar de dos niveles238.31-0.09%
Multifamiliar de cuatro niveles231.97+0.01%
Multifamiliar de ocho niveles o más231.54+0.17%

Variación por Grupo de Costos

Grupo de costosVariación mensual
Herramientas+0.68%
Maquinarias+0.63%
Materiales+0.26%
Subcontratos+0.15%
Mano de obra0.00% (sin cambio)
Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

