Juan Alberto Mustafá, gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX), confirmó este miércoles que dicha entidad es propietaria de los terrenos donde se contempla levantar una nueva instalación deportiva.

Mustafá explicó que el Gobierno, a través de declaraciones previas del presidente Luis Abinader en “La Semanal”, ha mostrado interés en desarrollar un nuevo estadio en ese espacio.

La propuesta contemplaría una alianza público-privada, es decir, un emprendimiento de capital mixto que combine recursos estatales y del sector privado.

“Eso se ha dicho públicamente. Si se pudiera lograr, entonces más adelante veríamos detalles de eso. En todo caso, la prioridad del gobierno es que ambos equipos ocupen una nueva instalación”, señaló Mustafá, refiriéndose a los Tigres del Licey y a los Leones del Escogido, quienes actualmente comparten el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Aunque no hay un proyecto formal ni detalles confirmados, Mustafá aseguró que «nosotros ahora mismo no tenemos ningún proyecto concretado, no tenemos ningún detalle que anunciar. Simplemente, el interés del gobierno es, si se pudiese hacer una relación con capital privado, eso sería un proyecto que estamos dispuestos a escuchar”, afirmó el funcionario.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

