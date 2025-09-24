Consulado Dominicano en Barcelona celebra misa en honor a la Virgen de las Mercedes

Barcelona, España.- La comunidad dominicana residente en Cataluña, Andorra y Aragón se reunió el pasado domingo 21 de septiembre en la Basílica de la Mercè para celebrar una emotiva misa en honor a la Virgen de las Mercedes, patrona espiritual de la República Dominicana.

Organizado por el Consulado General de la República Dominicana en Barcelona, el encuentro religioso reunió a un numeroso grupo de connacionales, consolidándose como un espacio de unidad, fe y reafirmación cultural para los dominicanos en esta demarcación.

La ceremonia contó con la presencia del cónsul general, Antonio José Gómez Peña, funcionarios consulares, representantes de la sociedad civil y miembros de las asociaciones dominicanas en la región.

En su intervención, el cónsul destacó la importancia de estas celebraciones como espacios que conectan a la comunidad con sus raíces y promueven la fraternidad entre compatriotas: “Celebrar juntos nuestra fe, nos recuerda de dónde venimos y fortalece los vínculos que nos unen”, afirmó Gómez Peña. Asimismo, expresó agradecimiento a la Basílica de la Mercè y al Padre Fermín, oficiante de la misa, por su hospitalidad, así como a todos los asistentes que hicieron posible la celebración.

Durante la misa se realizaron ofrendas a la Virgen de las Mercedes y ante la Virgen de la Altagracia, cuya imagen original reposa en la Basílica, en un acto cargado de solemnidad y devoción. Más allá del ámbito religioso, la celebración ofreció un espacio para intercambiar experiencias, compartir valores culturales y fortalecer la identidad, manteniendo vivas las tradiciones en un entorno multicultural como el de Barcelona.

De esta manera se reafirma el compromiso de la comunidad dominicana de preservar su espiritualidad y sus tradiciones, recordando que la fe y la cultura son un vínculo que une a los dominicanos con su país más allá de la distancia.