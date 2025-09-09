Consulado Dominicano en México fortalece vínculos con la comunidad en Mérida y Cancún

  • Hoy
Consulado Dominicano en México fortalece vínculos con la comunidad en Mérida y Cancún

El Consulado General de la República Dominicana en México, encabezado por el cónsul general Juan Roberto Rodríguez Hernández, desarrolló una amplia agenda de trabajo en las ciudades de Cancún y Mérida, reafirmando su compromiso de estar más cerca de la comunidad dominicana residente en el país.

En Cancún, el consulado sostuvo un encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac, espacio en el que se compartieron experiencias y se abordaron oportunidades de cooperación académica y cultural entre México y la República Dominicana.

Posteriormente, la delegación viajó en el Tren Maya desde Cancún hasta Mérida, conociendo de primera mano la experiencia de esta obra emblemática que impulsa conectividad, turismo y desarrollo sostenible en la región.

WhatsApp Image 2025 09 08 at 12.28.25 PM 3
WhatsApp Image 2025 09 08 at 12.28.25 PM 2

Ya en Mérida, el Consulado General llevó a cabo por primera vez un operativo consular, sacando los servicios de las oficinas y llevándolos directamente a la comunidad. Decenas de dominicanos pudieron acceder a trámites y asistencia consular sin tener que trasladarse hasta la capital mexicana.

El cónsul general Juan Roberto Rodríguez Hernández destacó que esta agenda de trabajo, realizada con el acompañamiento del embajador dominicano en México, Juan Bolívar Díaz, marca un hito en el fortalecimiento de la presencia institucional de la República Dominicana en el país, al integrar iniciativas académicas, comunitarias y de observación de grandes proyectos de infraestructura.

WhatsApp Image 2025 09 08 at 12.28.25 PM 1
WhatsApp Image 2025 09 08 at 12.28.25 PM

Lee más: Embajada Dominicana en los Estados Unidos desarrolló cientos de iniciativas en favor de la diáspora en el exterior

