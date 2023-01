Ley de Fideicomiso: consultor jurídico del Poder Ejecutivo responde cuestionamientos

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, respondió este miércoles a los cuestionamientos de la oposición sobre el carácter con el que fue aprobada el proyecto de Ley de Fideicomiso en la Cámara de Diputados. En ese sentido, el funcionario dijo que la pieza no es orgánica por lo que no era necesaria la mayoría especial para su aprobación.

«Las leyes no son orgánicas porque uno quiera que sean orgánicas o no sean orgánicas, sino porque, hay requerimientos técnicos constitucionales que desde mi punto de vista…no están calificados, identificados esos elementos constitucionales que se exigen para que la ley se orgánica», dijo Peralta al ser entrevistado en el programa Uno más Uno que se transmite por Teleantillas, canal 2.

Asimismo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo que las personas que plantean que la propuesta de ley de fideicomiso aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados tiene carácter orgánico «No han leído el proyecto de ley».

Peralta explica el tema de los fideicomisos en el país

Antoliano Peralta explicó que la forma en la que está diseñada esta figura jurídica es para que «Todo sea del Estado, el que lo aporte, el que lo administre y el que se beneficie» por lo que no hay lugar a la privatización de los bienes públicos.

Peralta reconoció que la oposición tenía razón cuando rechazó la creación de un fideicomiso de la termoeléctrica Punta Catalina porque en ese momento no existía una ley que regulara esa área en la República Dominicana.

Además, Antoliano Peralta, explicó que los fidecomisos públicos puede sostenerse en los principios básicos establecidos en los reglamentos de la Ley 189-11, que si bien regula los fideicomisos privados también hace mención a los públicos.

«Sobre esa base, los gobiernos anteriores, específicamente el gobierno de Medina constituyó unos fideicomisos como se constituyen en lo privado, pero con patrimonio público y le llamó fideicomiso público», dijo.