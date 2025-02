Consultorio de Familia. ¿Cómo sobrevivir a un ambiente laboral tóxico?

Pregunta del lector: ¿Cómo sobrevivir a un ambiente laboral tóxico?

Respuesta de la terapeuta. Se puede sobrevivir al ambiente tóxico, si la persona es consciente de cómo opera el sistema en el que se desempeña y cuáles son las condiciones en las que se ve atrapada.

En todo sistema laboral, se pueden apreciar distintos grupos, unos que se vinculan por intereses y valores comunes. Otros, por capacidades profesionales y proyectos específicos. Sin duda alguna, algunos hacen alianzas tóxicas para favorecerse a sí mismos, poner zancadillas y obtener beneficios.

Hay ambientes destructivos que laceran la autoestima porque no todos son tomados en cuenta, sobre todo, si no forman parte de los avivadores del clan. Los excluidos, saben que sus aportes son evidentes, pero no son resaltados ni promovidos, tampoco gozan de muchos privilegios que tienen los que pertenecen al clan.

Percibirse excluido entristece, desmotiva y genera apatía.

La toxicidad en el ambiente laboral se manifiesta en el cuerpo y en las respuestas emocionales como son la ansiedad, irritabilidad, tristeza, desesperanza, incremento del estrés y somatizaciones tales como los dolores de cabeza, espalda y nuca.

Lo primero es observar qué le comunica su malestar. Sea objetivo. Tenga clara su función en el área de trabajo, cumpla con sus responsabilidades y mantenga una actitud cordial.

Aprenda a no personalizar lo que sucede en su entorno, pero tampoco lo normalice. Relaciónese de persona a persona y establezca la interacción propia de los objetivos laborales que les unen.

Cuando salga del trabajo, enfóquese en la familia y en las actividades placenteras.

Disfrute de sus talentos y capacidades.