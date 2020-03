CONSULTORIO DE NUTRICIÓN

P: ¿Cómo controlar el peso corporal durante el período de cuarentena?

R: En estos momentos muchas personas permanecen en sus hogares durante más tiempo de lo acostumbrado como una medida para controlar la propagación de la pandemia del coronavirus (COVID-19). El cierre de gimnasios y sitios de recreación, junto a la ansiedad generada por esta pandemia, aumentan el riesgo de ganar unas libras de más; se dificulta el buen control de la diabetes y se dificulta mantener a raya el colesterol y los triglicéridos en sangre, debido al alto consumo de alimentos ultraprocesados hipercalóricos con alto contenido de grasa y azúcar, tales como: bebidas azucaradas y alcohólicas, papitas, platanitos, productos de pastelería, etc. Los productos enlatados, las carnes curadas y los embutidos aumentan la presión arterial, porque contienen mucha sal. Por otro lado, la ansiedad generada por el problema actual de salud y el confinamiento en la casa conducen a las picas frecuentes de productos hipercalóricos mientras se ve la televisión, al usar el ordenador, leer un libro o durante un juego de mesa en familia. Para evitar el sobrepeso y el consiguiente descontrol de su enfermedad hacemos las siguientes recomendaciones:

1- Priorizar el consumo de frutas, verduras y hortalizas, prefiriendo aquellas que se conservan bien aun fuera de la nevera, tales como coliflor, repollo, zanahoria, ahuyama, naranja, mandarina, pera, etc. Su alto contenido de vitamina C y otros nutrimentos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico.

2- Consumir leguminosas porque son ricas en proteínas y tienen una fecha de caducidad larga (meses a años).

3- Preferir los cereales integrales porque causan saciedad precoz, y al ser ricas de fibras, calcio, potasio y magnesio ayudan a controlar la obesidad, la diabetes, la hipertensión y los niveles altos de colesterol y triglicéridos en sangre.

4- Consumir sardinas, pescados, carnes magras, huevos hervidos, leche descremada en polvo, leche UHT, yogures esterilizados y quesos bajos en grasa.

5- Realizar algún tipo de actividad física en familia, desempolvar las máquinas caminadoras guardadas en la casa; tomar agua saborizada sin azúcar, solearse al balcón por lo menos 15 minutos al día para obtener vitamina D y cuidar su salud ósea; dormir 8h y pesarse 2 veces por semana. Mantenga la calma y recuerde que “las libras se ganan onza a onza”.