CONSULTORIO DE NUTRICIÓN

P: ¿Cómo prevenir la desnutrición en aquellos pacientes con una prueba positiva para el COVID-19 que se encuentran aislados en sus hogares?

R: La mayoría de los pacientes afectados por el coronavirus son asintomáticos o presentan síntomas leves. Sin embargo, es importante vigilar y cuidar su alimentación para fortalecer su sistema inmunológico, de tal manera que la evolución no sea tórpida.

Los principales factores de riesgo nutricional son los siguientes:

1- Índice de masa corporal (IMC) menor de 22 kg/m2. El IMC se obtiene multiplicando el peso corporal (en libras) por 703, y luego dividir el resultado dos veces entre la estatura (en pulgadas), recordando que un pie equivale a 12 pulgadas. Ejemplo: si usted pesa 125 lb y mide 5 pies más 7 pulgadas, su IMC sería igual a 19.57 kg/m2 y estaría en riesgo nutricional.

2- Exceso de peso corporal (IMC mayor de 25 kg/m2 si es joven, o mayor de 27 kg/m2, si tiene más de 40 años). El riesgo aumenta si el IMC es igual o superior a 30 kg/m2 (obesidad), y habrá mayor probabilidad de desarrollar neumonía severa con necesidad de ventilación mecánica, o un desenlace fatal (sobre todo en los hombres) durante la hospitalización si el cuadro clínico es grave.

3- Historia de pérdida de peso involuntaria en los últimos 3 meses. La pérdida de masa muscular a nivel de los pectorales y del diafragma limita la respiración normal, se retiene bióxido de carbono, la neumonía se agrava y el enfermo se deteriora.

4- Si el enfermo ha tenido o tendrá una disminución de su ingesta alimentaria. Esto conlleva a desnutrición, debilitamiento del sistema inmunológico, mayor riesgo de complicaciones infecciosas y mortalidad.

5- Enfermedades concurrentes. La hipertensión arterial, la diabetes, las afecciones pulmonares, hepáticas y renales; el cáncer, las enfermedades inmunológicas y cardiovasculares, junto al tabaquismo y otros hábitos tóxicos agravan el COVID-19.

La presencia de uno o varios factores de riesgo nutricional demanda de una alimentación saludable y buena hidratación, 5 frutas más verduras.

Además, se recomienda un suplemento nutricional que aporte por lo menos unos 30 gramos adicionales de proteínas y 400 calorías (sí el paciente no está en sobrepeso), más suplementos de vitamina D y C, complejo B y zinc.