CONSULTORIO DE NUTRICIÓN

P: ¿Qué es la alimentación emocional y cómo podemos controlarla durante la cuarentena?

R: Desde el pasado mes la población ha estado confinada en sus hogares como una medida para controlar la pandemia del COVID-19. Esta situación genera ansiedad e incertidumbre en los hogares, pues cada día aumenta el número de personas afectadas y se informa de nuevos fallecimientos, incluyendo familiares, vecinos y amigos queridos. Además, el COVID-19 es una enfermedad nueva y se desconoce cuáles serían los resultados de los diferentes tratamientos implementados. Los niños ya no pueden salir a jugar o pasear, permanecen en sus hogares junto a sus padres; pero muchos continúan recibiendo clases de forma virtual. El trabajo de los padres, en especial el de las madres, es mayor: laboran desde sus casas, asisten a los niños con sus clases y continúan sus quehaceres domésticos. Los recursos económicos se agotan y no sabemos realmente cuándo terminará esta pesadilla. Muchas personas responden a las tensiones ambientales refugiándose en los alimentos ricos en sal, azúcar y grasa porque estimulan la liberación de serotonina y otros neurotransmisores que causan placer y sensación de bienestar. Los comedores emocionales se pasan todo el día comiendo o picando, aunque no sientan hambre; y lo hacen de manera inconsciente, prefiriendo el consumo de dulces, golosinas, jugos y otras bebidas azucaradas, papitas fritas, helados, pizzas y otros alimentos ultraprocesados. Su necesidad de comer se origina en la mente (emociones) y no en el estómago. Esta conducta aumenta el riesgo de padecer obesidad y dificulta el control de las enfermedades asociadas: diabetes, hipertensión arterial, aumento del colesterol y los triglicéridos, etc. Entonces, ¿cómo podemos controlar este problema?

1- Programar las actividades cotidianas, incluyendo un menú semanal saludable a base de granos integrales, frutas, verduras, carnes magras y pescados, lácteos descremados y un bajo consumo de aceite. Tomar 1.5 a 3 litros de agua fresca al día, incluyendo un vaso 1 hora antes de las comidas principales.

2- Comer en un horario fijo, no llenarse por completo, ni ver televisión mientras come.

3- Mantener la mente ocupada, evitando el tiempo de ocio. ¡Desconéctese!

4- Realizar 30-60 minutos de actividad física, incluyendo ejercicios de meditación para controlar el estrés.

5- Dormir unas 8 horas diarias.