Consultorio de Nutrición: ¿Cómo celebraste el Día Internacional de la Fruta?

P: ¿Cómo celebraste el Día Internacional de la Fruta?

R: Desde el 2007, el primero de julio de cada año se celebra el Día Internacional de la Fruta, con el propósito de promover su consumo como parte esencial de una alimentación saludable. Las frutas, además de su valor nutritivo, incrementan la biodiversidad y favorecen la sostenibilidad ambiental; y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el credo permanente de este día es “fruta para la paz”, recomendando consumir un mínimo de 5 porciones diarias de frutas y verduras. ¿Cuál es la fruta más nutritiva de todas?, me preguntarán. —Ningún alimento es nutricionalmente completo ni superior a otro, sino que se complementan entre sí.

Puede leer: Ven peligran exportaciones de bananos

Lo mejor es consumir una gran variedad de frutas. En el pasado recomendábamos consumir frutas frescas de la temporada; pero hoy disponemos de todas las frutas el año entero. No obstante, extrañamos la frescura y el delicioso sabor de las frutas tropicales veraniegas, y las nutritivas uvas, peras y manzanas navideñas. Esas sí que eran “frescas y de la temporada”. En la semana pasada comentábamos que, según una encuesta local, apenas 30% de los adultos ingiere dos o más porciones diarias de frutas y verduras (vegetales). ¡Qué vergüenza! Por lo tanto, no nos cansaremos de repetir que debemos consumir por lo menos 5 porciones al día de frutas más verduras, ¡5 colores diferentes!; y reiteramos, que el jugo NUNCA será tan saludable como la fruta, porque quien toma jugos o zumos de frutas, al no tener que masticar, tarda más tiempo en saciarse; y como los jugos pasan más rápido del estómago hacia el intestino, se siente hambre muy pronto, aumentando el riesgo de obesidad. Pero las frutas son digestivas, diuréticas y antioxidantes, aumentan el volumen de las heces, reducen el riesgo de estreñimiento, hemorroides, diverticulosis, cáncer de colon, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular, puesto que controlan mejor los niveles sanguíneos de azúcar, colesterol y triglicéridos. Honra las frutas incluyendo, por lo menos, una diferente en cada comida. ¡Salud!