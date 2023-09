Consultorio de Nutrición: ¿Es saludable consumir manteca de cerdo?

P: ¿Es saludable consumir manteca de cerdo?

R: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mantener la salud es importante considerar la cantidad como la calidad de las grasas y aceites consumidos, y recomienda que los adultos deben limitar la ingesta total de grasa al 30 % o menos de las necesidades calóricas diarias. Todas las personas mayores de 2 años deben consumir, principalmente, grasas saludables o insaturadas (aceites de pescado y vegetales, excepto aceite de coco y palma), limitando las grasas poco saludables: saturadas (origen animal), no más del 10%, y grasas trans (abundantes en productos industriales y comidas rápidas) no más del 1% de las calorías totales.

Las grasas poco saludables (saturadas y trans) deben ser sustituidas por grasas o aceites buenos (insaturados) como el aceite de pescado y los aceites vegetales (oliva, canola, aguacate, girasol y nueces, entre otros), incluyendo alimentos integrales, como granos enteros, verduras, frutas y leguminosas, cuyas fibras (particularmente, solubles o fermentables) reducen los niveles de colesterol (Brown L y col. Am J Clin Nutr 1999). Las grasas saturadas abundan en las carnes grasosas (chorizo, mondongo, etc.), lácteos, mantequilla, manteca de cerdo, aceite de palma y de coco; y las grasas trans, presentes en bocadillos, alimentos horneados, papitas y platanitos industrializados. En los últimos años se ha promovido el consumo de manteca de cerdo como una grasa saludable que retarda el envejecimiento. Ésta es una ¡mentira del diablo! (padre de toda mentira), ya que la manteca contiene mucha grasa saturada (45%), como el aceite de palma (50%), el aceite de coco (92%) y la mantequilla (68%). La manteca de cerdo tiene un alto contenido de grasa monoinsaturada (45%) o “grasa buena” porque reduce el riesgo cardiovascular; sin embargo, en otros aceites el contenido es superior: aceite de oliva (76%), aguacate (71%) y canola (62%). El consumo moderado y ocasional de manteca de cerdo no es dañino; pero, ¡cuidado!… No te dejes engañar con fantasías.