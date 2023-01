Consultorio de Nutrición: Hígado graso no alcohólico

P: ¿Por qué es importante la detección temprana del hígado graso no alcohólico?

R: La enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) es la afección hepática más frecuente, afectando al 25% de la población mundial y al 37% de los estadounidenses. Su evolución es silente y comúnmente se diagnostica en etapas avanzadas. En su primera fase se presenta como una simple acumulación de grasa (mínimo 5%) llamada hígado graso no alcohólico (HGNA) o esteatosis hepática, en personas que no consumen alcohol ni tienen otra afección hepática.

El 25% puede progresar hacia un estado inflamatorio o esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) con elevación de las enzimas hepáticas alanina-amino transferasa (ALT) y aspartato-amino transferasa (AST), causando luego fibrosis y cirrosis, que en el peor de los casos termina en cáncer hepático o hepatocarcinoma (Cotter y Rinella, Gastroenterology 2020).

En Estados Unidos el 25% de los adultos con EHGNA desarrolla EHNA; y de éstos, el 25% evoluciona hasta cirrosis (Diehl AM, NEJM 2017). La EHNA aumenta la mortalidad global y el riesgo de padecer cáncer y enfermedad cardiovascular, por lo cual es mandatorio su detección temprana antes de que halla fibrosis (Persons, CCJM diciembre-2022).

La EHGNA es más frecuente en pacientes con diabetes y en aquellos que tienen grasa en el hígado o dos factores de riesgo metabólico (obesidad visceral o abdominal-, triglicéridos de 150 mg/dL o más, colesterol- HDL colesterol menor de 40 mg/dL en el hombre o menor de 50 mg/dL en la mujer, hipertensión arterial, prediabetes o resistencia a la insulina).

La detección temprana se logra monitoreando periódicamente si hay un consumo excesivo de alcohol (principal factor de riesgo de progresión), disminución de las plaquetas, elevación de ALT y AST; realizar una sonografía abdominal para detectar esteatosis hepática moderada / severa (grasa hepática mayor del 20-30%), aunque no identifica la esteatosis leve (grasa hepática menor del 20%).

Finalmente, la elastografía (FibroScan) sirve para estratificar mejor la esteatosis y la fibrosis hepática (excepto, si hay obesidad severa). Si tienes algún factor de riesgo acude a tu médico en el 2023.