Consultorio de Nutrición: ¿Por qué debemos bendecir, y nunca maldecir, a los “carbohidratos”?

P: ¿Por qué debemos bendecir, y nunca maldecir, a los “carbohidratos”?

R: Los hidratos de carbono (HC) o carbohidratos son nutrimentos esenciales para la vida, y aunque el organismo los puede sintetizar es recomendable incluirlos en nuestra alimentación habitual. El principal HC de la dieta es el almidón, presente en cereales (arroz, avena, trigo, etc), tubérculos (plátano, guineo, yautía, ñame, batata, etc) y leguminosas (gandules, habichuelas, lentejas, etc). El almidón está constituido por miles de unidades de glucosa (principal azúcar de la sangre). La sacarosa o azúcar de mesa, la maltosa o azúcar de malta y la lactosa o azúcar de la leche son otros HC. El organismo convierte todos los HC en glucosa, nuestro azúcar por excelencia, almacenado en el hígado (100 g) para mantener la glucemia entre una comida y otra. En vista de que esta reserva se agota en 12-24h de ayuno, el hígado tiene la capacidad para fabricar glucosa a partir de las proteínas corporales; y si sólo consumimos proteínas el cuerpo las destruye para fabricar glucosa.

1- La glucosa es la fuente de energía preferida por el cerebro y todas las neuronas. El cerebro no sobrevive más de 3-5 minutos sin glucosa; y por lo tanto, debemos mantener la glucemia (azúcar de la sangre) entre 70-99 mg/dL, ya que valores inferiores reducen la capacidad del cerebro para mantenernos alerta, pensar, memorizar, razonar y actuar.

2-La hipoglucemia (glucemia menor de 70 mg/dL) puede causar decaimiento, mareos, dolor de cabeza, temblores, nerviosismo, irritabilidad, taquicardia, convulsiones, pérdida del conocimiento, convulsiones y muerte.

3- Las células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas) tampoco pueden vivir sin azúcar; y por igual, riñón, retina, músculo, gónadas (testículos y ovarios) e intestino. Todas las células del cuerpo consumen glucosa.

4- Los HC protegen a las proteínas corporales de la destrucción.

5- Debemos incluir en cada comida una fuente de HC, prefiriendo los granos integrales, y limitando los azúcares y los granos refinados. ¡Honremos a nuestros carbohidratos!