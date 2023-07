Consultorio Ecológico: Eliminación de los residuos sólidos

P. Profesor, ¿es posible la eliminación de los residuos sólidos bajo el principio residuo cero, vale decir, sin residuos sólidos en el marco de una economía circular?

R. Claro que sí y no solo es posible, es una exigencia ante la realidad que asiste a la provincia Santo Domingo, donde a Duquesa no le cabe una tonelada más de residuos. Residuo cero indica que al final del proceso de la industrialización no queda nada, absolutamente nada que no sea transformado en otro producto útil a la sociedad o para entrar en otra cadena de producción.

Eso es lo que se llama economía circular, donde todo es útil, no hay ni siquiera escorias, si no procesos, transformación, productos o subproductos. Así se manejan los residuos sólidos urbanos de las grandes metrópolis. Es decir, existe la tecnología y todos los componentes de los procesos para que no quede ningún pasivo ambiental y si anteriormente lo hubo, se puede transformar en un Activo Social.

Esa es la propuesta que ha hecho la Academia de Ciencias de la República Dominicana al Ministerio de Medio Ambiente, que es el punto de partida y al Fideicomiso creado para la 225-20, para el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos del Territorio Nacional. La propuesta de solución que se le ha dado desde el Estado a la solución de este problema, implica la revalorización de apenas un 35% de los RSU que llegan al vertedero de Duquesa, por lo que es preciso buscarle salida al restante 65%, para lo cual habría que crear otra Duquesa en otro lugar.

La Academia de Ciencias propone que nos abramos a un diálogo técnico – científico, veamos las aristas del problema, vincular la solución de Duquesa con el Saneamiento del Río Ozama, que son dos problemas concurrentes y es preciso resolverlos juntos.