Consultorio Ecológico; Ley de Ordenamiento como garantía para salvar Áreas Protegidas

P. Profesor, ya la minería no metálica que se desarrolla en el país, ha eliminado dos cuevas de la Reserva Antropológica El Pomier ¿es cierto que una Ley de Ordenamiento es la mejor garantía para salvar la Áreas Protegidas?

R. Las Áreas Protegidas no necesitan una Ley de Ordenamiento Territorial, porque ellas constituyen el único sistema legalmente ordenado que tiene el país, respaldado por la Constitución de la República, pues, es la misma Carta Magna que proclama: “Los límites de las Áreas Protegidas no pueden ser modificados, a menos que medie una Ley del Congreso Nacional que cuente con la aprobación de las 2/3 partes de su matrícula”.

Atendiendo a este mandato de la Ley Suprema, las Áreas Protegidas están totalmente blindadas, pero lamentablemente, en la práctica, no es así y el mejor ejemplo lo ilustra precisamente, esta unidad de conservación; creada para salvaguardar el Patrimonio Cultural aborigen más valioso que hemos heredado de los Taínos, pues no solo se han arruinado dos de las 55 cavernas de este sistema creado para conservar las muestras más representativas de la Herencia Cultural e Histórica de la República Dominicana, si no que ya se violó el área de amortiguamiento de la misma, una especie de precinto de seguridad que tienen todas las categorías de manejo de áreas protegidas, que van desde la categoría I a la IV, poniendo en riesgo su integridad ecosistémica y territorial.



Es decir, no es la implementación de una futura ley de ordenamiento del territorio la que nos pondría a salvo los Parques Nacionales, las Reservas Científicas, los Monumentos Naturales, Las Áreas de Manejo Hábitat / Especie que tanto prestigio internacional le ha dado al país, por su contribución a la conservación de la biodiversidad planetaria; si no el cumplimiento de las normas legalmente establecidas en tal sentido.