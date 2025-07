Consultorio Ecológico. ¿por qué no detener la invasión de los humedales de Los Tres Brazos, si ese espacio pertenece al Cinturón Verde?

R. Porque la mejor forma de hacer, cuando no se cumple la norma, es “no hacer nada”. Responsabilidad de todos, es responsabilidad de nadie. Es a la vista de todo el mundo que comenzó el “Relleno del Cinturón Verde de Ceuta”, justo debajo del Teleférico, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y el Ministerio de Medio Ambiente, amenazaron a los impostores un par de veces, pero como éstos no tienen prisa y nunca hay consecuencias, esperaron que todo se apacigüe y volvieron a cumplir sus objetivos. Hoy hay hasta piscina y residencias, un monumento a la impunidad.

Todo se ve desde el Teleférico y desde diferentes puntos, por lo que es el mejor incentivo para continuar apropiándose de los dominios de esta Área Protegida. En mi campo existe el dicho popular de que, “lo que está a la vista de todos, no necesita espejuelos”. Entonces, a nadie debe sorprender que la nueva embestida se haga en medio de los humedales y manglares de Los Tres Brazos, muy especialmente de “Mangle Rojo (Rhizophora mangle) y Mangle Negro (Avicenia germinans)”, que no solo son dos tesoros ecológicos de alta salinidad, a 8 kilómetros del mar, indicando que hasta allí llega y pasa la “Cuña de Sal del Mar Caribe”, convirtiendo el río Ozama en una Ría.

¡Qué pena no saber justipreciar el valor de la Naturaleza, máxime cuando la misma norma (Ley 64-00), la protege! Una ría se forma cuando las aguas de la desembocadura de un río no penetran al mar, si no, todo lo contrario, es el agua del mar la que penetra o invade al río, para convertirse en un “Vientre de la Naturaleza”.