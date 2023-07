Consultorio familiar: ¿Qué debo hacer si reconozco que necesito cambiar

Pregunta de la lectora: ¿Qué debo hacer si reconozco que necesito cambiar?

Respuesta de la terapeuta: Muchas personas reconocen que muestran algunos comportamientos, actitudes y creencias que deben cambiar y no tienen los medios, las estrategias o la claridad para lograrlo.

Para lograr el cambio se requiere voluntad, compromiso y actitud firme.

¿Qué significa cambiar? Modificar aquello que entendemos que no nos favorece ni beneficia a otros. Hay cambios que ocurren solos, como por ejemplo, los que están asociados con variaciones ambientales y con la adquisición de nuevos conocimientos, y aquellos que provocamos con acciones.

Otros cambios responden a un acto de conciencia, porque se reconoce que son favorables para uno y que afectan la relación interpersonal con los miembros de la familia, la pareja, compañeros de trabajo y en el entorno social más amplio.

El cambio implica ser coherente, consistente y comprometido. ¿Por qué? Si las personas de su entorno no están de acuerdo con su cambio, surgirán presiones, comentarios, actitudes hostiles y críticas para que usted vuelva a la posición anterior.

El comportamiento por cambiar se vincula con su entorno, de manera que el proceso también incidirá en él. Su patrón comportamental, sus actitudes, reacciones psicoafectivas están articulados dentro de un todo, de modo que cambiar implica movilizar ese patrón hacia uno nuevo.

Sugiero lecturas, conferencias y apoyo de un especialista para comprender el proceso e identificar con mayor claridad. Se trata de autobservarse en la riqueza de las relaciones y los comportamientos condicionados.

Muchas veces, las personas no se dan cuenta de que no ven lo que no quieren ver.