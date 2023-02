Consultorio Familiar: ¿Se sobrevive a una pareja narcisista?

Pregunta de la lectora: ¿Se sobrevive a una pareja narcisista?

Respuesta de la terapeuta: El término de sobrevivencia remite a la capacidad que posee una persona para vivir en un medio adverso dadas las diversas condiciones existentes. La persona narcisista carece de empatía, de arrepentimiento y solo pide perdón para mantener su equilibrio distorsionado, no para que la pareja se estabilice. Presenta una percepción irrazonable de superioridad.

Domina el arte de desequilibrar, lacerar la autoestima, drenar emocionalmente y utilizar a la pareja para sus fines egocéntricos. Se frustra con facilitad y tiende a culpar a la pareja de todo lo que le sucede.

La baja autoestima es compensada proyectando una actitud de superioridad. No pide perdón para no mostrarse débil y vulnerable. Este tipo de persona tiene la capacidad de seducir, enamorar y usar palabras encantadoras para atrapar y crear dependencia. Por tal razón, tiene la habilidad de alterar la realidad, como por ejemplo: ofende, denigra, humilla, miente, comete infidelidades. Sin embargo, para salir airosa culpa a la pareja de sus propios errores.

Dada su pobre empatía, no se inmuta ante el dolor emocional que provocó a la pareja. Si pide perdón no es porque sienta profundo arrepentimiento, sino porque no tolera sentirse frustrada ni culpable.

Espera que su pareja se muestre como si no hubiese ocurrido nada y que ni le hable sobre lo sucedido, lo que intensifica el dolor y la angustia. Es capaz de inventarse historias con la finalidad de no admitir sus errores.

Las dos opciones son: sobrevivir con angustias o salir de la relación si puede.