Consultorio Laboral: TSS y salario mínimo no sectorizado

Un empleado dimitió con una certificación de TSS, reflejando salario mínimo de RD$21,000 mensual. Pero él es trabajador agrícola, con RD$600 por día, superior a sueldo mínimo del campo: RD$500. Lo que ocurre es que en la TSS no admite registrarlo con salario por debajo del mínimo mensual no sectorizado, pues nuestra empresa está en categoría “Grandes Empresas”. Automáticamente nos ponen a cotizar como si pagásemos salario mínimo no sectorizado. Lo que vemos es que la dimisión va a ser declarada justificada, de manera injusta; por culpa de un asunto tecnológico que escapa a nuestro control. La realidad es que nosotros no hemos violado la ley ni lo convenido con el trabajador. ¿Qué nos sugiere hacer?

Ustedes tienen que llevar testigos (personal de Gestión Humana) que aclaren todo eso en el tribunal.

La empresa no está violando el contrato ni la ley, pues ha pagado por encima del sueldo mínimo del sector agrícola.

Hay un principio jurídico de la “primacía de los hechos sobre lo escrito”, conforme al cual prevalece lo que se constata que ocurre en la realidad, y no lo que aparece por escrito. En su caso el salario que aparece en la certificación de TSS es irreal y aparente, y el salario real y efectivamente pagado son los 600 pesos diarios, que seguramente se reflejará en las transferencias bancarias y en los volantes de pago.

Por otro lado, sugiero contactar Servicio al Usuario en TSS, para recibir orientación y corregir la situación. En el portal de TSS hay casillas previstas para registrar empleados a tiempo parcial o que perciben montos inferiores al mínimo mensual, pero superiores al mínimo diario.

Esa situación les está perjudicando, pues están cotizando por montos que ustedes no están realmente pagando.