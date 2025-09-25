Consultorio Nutrición. ¿Protege la dieta MIND contra el mal de Alzheimer?

Jimmy Barranco Ventura

P: ¿Protege la dieta MIND contra el mal de Alzheimer?

R: Este plan alimentario es una combinación de la Dieta Mediterránea y los Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión (DASH), potenciales protectores de la salud cerebral. Las tres dietas (Mediterránea, DASH y MIND) priorizan el consumo de alimentos de origen vegetal y limitan la ingesta de alimentos animales y ricos en grasas saturadas. La dieta MIND recomienda incluir alimentos específicos «saludables para el cerebro» (cereales integrales, verduras de hojas verdes, frutos secos, bayas, pescados, aves, aceite de oliva y vino tinto con moderación), mientras limita el consumo de carnes rojas, mantequilla, margarina, queso, frituras y azúcares refinados. Es rica en antioxidantes, vitamina E, B6 y B12, zinc y magnesio, los cuales tienen propiedades neuroprotectoras, pues previenen el daño oxidativo y la inflamación causados por los radicales libres, factores clave en el envejecimiento celular y el deterioro cognitivo (Abdala B y col. Arch Latinoam Nutr 2024). Además, contiene ácidos grasos omega-3 y polifenoles que mejoran la plasticidad neuronal y reducen la inflamación cerebral (Chen X y col. J Nutr Health Aging 2012). La abundancia de fibras en la dieta MIND preserva la microbiota intestinal, mejora la producción de neurotransmisores por el intestino grueso (segundo “cerebro”) y reduce el deterioro cognitivo. Según algunos estudios una mayor adherencia a la dieta MIND se asocia significativamente con un deterioro cognitivo más lento y menos riesgo de sufrir mal de Alzheimer (Vu T y col. Nutrients 2022).

Leer: Consultorio nutrición. ¿Deberíamos seguir celebrando septiembre como el Mes del Salami?

Aunque la mayoría de los estudios reportan asociaciones significativas entre la dieta MIND y mejoras en la cognición, algunos señalan una pérdida de eficacia a largo plazo debido al daño celular irreversible causado por la progresión de la enfermedad; y así, en las etapas clínicas y avanzadas de la enfermedad el estrés oxidativo y la inflamación prolongada superan los beneficios de la dieta. Esto sugiere que la dieta MIND pudiera ser beneficiosa de manera preventiva o en las fases iniciales de la enfermedad.

