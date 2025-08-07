Consultorio Nutrición. ¿Sabía usted que la lactancia materna disminuye el riesgo de diabetes mellitus?

P: ¿Sabía usted que la lactancia materna disminuye el riesgo de diabetes mellitus?

R: Al terminar la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, recordemos que lactar es la más sublime expresión del amor materno, pues, da vida y fortalece el apego madre-hijo.

La leche materna es la primera vacuna que recibe el niño (previene 1 millón o más de muertes infantiles por año).

Este alimento barato, nutritivo y completo aporta todos los nutrientes que el niño necesita durante los primeros 6 meses de vida; hidrata y ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales, respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto.

Las mujeres que amamantan tienen un riesgo 32 % menor de tener diabetes tipo 2 (menos obesidad y menos resistencia a la insulina), un 26 % menos de riesgo de sufrir cáncer de mama y el riesgo de padecer cáncer de ovarios es 37 % menor comparadas con aquellas que no amamantan o que amamantan menos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef recomiendan la lactancia materna (LM) exclusiva y a libre demanda durante los primeros seis meses de vida, que se inicie en la primera hora después del parto y se extienda hasta los dos años de vida, y que se eviten las fórmulas infantiles (Unicef, 2015).

Las ratas que lactan mejoran su sensibilidad a la insulina y tienen un mayor número de células beta pancreáticas productoras de insulina y menor riesgo de sufrir diabetes en comparación con aquéllas que no lactan; y algo similar pudiera suceder en los humanos (Hens J, Escuela Medicina Yale, 2023).

La lactancia materna también podría reducir el riesgo de diabetes mellitus tipo-1 y 2 en los niños, porque la leche materna contiene sustancias bioactivas que promueven la maduración del sistema inmunológico, reducen la resistencia a la insulina y la obesidad durante la infancia (Pereira PF. J Pediatr 2014;90).

Madre, lactar es amar y abrir la fuente de la vida.