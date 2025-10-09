Contenedor con coca salió de RD, según patrulla EU

  • EFE
Contenedor con coca salió de RD, según patrulla EU 

  San Juan.- EFE

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Puerto Rico (CBP, en inglés) decomisó 365 libras (165 kilos) de cocaína, valorados en cuatro millones de dólares, en un contenedor en el muelle de San Juan, procedente de República Dominicana, informó este miércoles esa agencia.

La operación fue realizada por agentes del Equipo Antiterrorismo y Contrabando del CBP asignado al puerto de San Juan, quienes encontraron el cargamento durante una inspección aleatoria en uno de los contenedores, según la fuente.

Dentro del contenedor sospechoso los oficiales hallaron ocho bolsos escondidos entre unas estibas, donde se guardaban 149 paquetes en forma de ladrillos que dieron positivo a cocaína. Al momento, ninguna persona ha sido detenida vinculada con la droga. “Una vez más, nuestros comprometidos oficiales del CBP demostraron su compromiso para salvaguardar la frontera caribeña prohibiendo la entrada de un gran cargamento de droga”, sostuvo el jefe de operaciones de campo de la CBP en Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses, Roberto Vaquero. “Toda libra de droga ilícita que no caiga en las calles, representa una vida salva y comunidades protegidas”, agregó.

  Puedes leer: Autoridades alemanas investigan a Temu por sospechas de haber fijado precios

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Contenedor con coca salió de RD, según patrulla EU
Contenedor con coca salió de RD, según patrulla EU
9 octubre, 2025
Video: El recorrido del contenedor que «transportó» la cocaína incautada en Caucedo
Video: El recorrido del contenedor que «transportó» la cocaína incautada en Caucedo
17 diciembre, 2024
Tomó alcohol, se metió en un contenedor y se la llevó el camión de basura a incinerar
Tomó alcohol, se metió en un contenedor y se la llevó el camión de basura a incinerar
23 octubre, 2024
EU incauta coca en el Caribe
EU incauta coca en el Caribe
17 abril, 2024
Contenedor arribó a Puerto de Caucedo con 400 paquetes de cocaína camuflados en guineos
Contenedor arribó a Puerto de Caucedo con 400 paquetes de cocaína camuflados en guineos
7 julio, 2023

Publicidad

Temas

Más leídas

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Pujols: “Tomaría ese puesto”

El autismo: ¿pa’ cuando?

El autismo: ¿pa’ cuando?

Edición impresa, martes 07 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 07 de octubre de 2025

Una propuesta

Una propuesta

Edición Impresa, miércoles 08 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 08 de octubre de 2025

Senasa: ¿para qué existe?

Senasa: ¿para qué existe?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo