Continúa investigación tiroteo en La Barranquita

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó ayer que el Ministerio Público continúa investigando el tiroteo ocurrido el pasado 10 de septiembre en La Barranquita, de Santiago, donde cinco personas murieron y en cuyo hecho están involucrados 11 agentes policiales.

“Lo único que sabíamos era que había una investigación y una inteligencia que seguía a ciudadanos que pertenecían a una banda que estaba aparentemente traficando con armas y que eso motivó la presencia de agentes policiales en La Barranquita, ya después de ahí lo que sucedió debe ser esclarecido y nosotros debemos esperar que salgan los resultados”, precisó.

El Ministerio Público calificó el hecho como una ejecución extrajudicial.

En tanto, la jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yaritza Cabral, fijó para hoy la audiencia de medidas de coerción, la cual ha sido aplazada en dos ocasiones.

La funcionaria se refirió al tema en la rueda de prensa, tras concluir la acostumbrada reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.

En ese contexto, Raful informó que la última semana se deportaron 9,280 personas hacia Haití, en operativos de la Dirección General de Migración, el Ejército Nacional, la Policía y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront). Sobre los homicidios, dijo que este año, 1,009 personas han fallecido por esta causa en diferentes situaciones.