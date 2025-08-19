Continúan los paros de enfermeras en reclamo de mejores condiciones laborales

Continúan los paros de enfermeras en reclamo de mejores condiciones laborales

Decenas de enfermeras realizaron este martes un paro por ocho horas en demanda de mejores condiciones laborales de varios hospitales del Gran Santo Domingo.

Según imágenes que llegan a este medio, la manifestación se realizó en el Hospital Marcelino Veléz Santana y en San Cristóbal.

El personal de salud pidió además poner fin al maltrato y establecer horarios adecuados.

Lee más: Concentración de enfermeras en la capital: las razones detrás de la protesta 

Se recuerda que el pasado martes también con pancartas en mano y consignas cargadas de indignación, decenas de enfermeras se concentraron este martes frente a la sede del Servicio Nacional de Salud (SNS) para exigir a las autoridades el cumplimiento del acuerdo firmado en 2024, que establece un aumento salarial del 25%.

“El aumento no llegó, ¿y qué fue lo que pasó?”, coreaban las manifestantes.

Denunciaron que hasta la fecha no han visto reflejado en sus sueldos el incremento prometido.

