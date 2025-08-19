Decenas de enfermeras realizaron este martes un paro por ocho horas en demanda de mejores condiciones laborales de varios hospitales del Gran Santo Domingo.

Según imágenes que llegan a este medio, la manifestación se realizó en el Hospital Marcelino Veléz Santana y en San Cristóbal.

El personal de salud pidió además poner fin al maltrato y establecer horarios adecuados.

Se recuerda que el pasado martes también con pancartas en mano y consignas cargadas de indignación, decenas de enfermeras se concentraron este martes frente a la sede del Servicio Nacional de Salud (SNS) para exigir a las autoridades el cumplimiento del acuerdo firmado en 2024, que establece un aumento salarial del 25%.

“El aumento no llegó, ¿y qué fue lo que pasó?”, coreaban las manifestantes.

Denunciaron que hasta la fecha no han visto reflejado en sus sueldos el incremento prometido.