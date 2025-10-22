Contrabando de cigarrillos: la astuta forma en que un hombre ocultaba miles de cajas en su camioneta

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) incautaron una camioneta cargada con cien mil 100,000 cigarrillos que fueron introducidos ilegalmente al país, durante un operativo llevado a cabo en la zona costera de la provincia Montecristi.

La operación fue ejecutada por soldados del ERD asignados al Destacamento Botoncillo, quienes durante recorrido en la carretera Cayar, próximo a la playa Buen Hombre, municipio Villa Vásquez, localizaron una camioneta marca Ford, modelo F-150, color blanco, con placa provisional PP489935, abandonada en el lugar.

«Al ser inspeccionado el vehículo, se ocuparon en su interior 100,000 unidades de cigarrillos marca Capital, mercancía de procedencia extranjera y no regulada por la Dirección General de Aduanas (DGA)», se indicó.

Las investigaciones preliminares indican que la camioneta es propiedad de Wandy Bladimir Reyes Peñaló, quien, según registros, fue detenido en fecha 28 de agosto de 2023 por agentes de la Policía Nacional en el municipio Licey al Medio, provincia Santiago, vinculado al transporte de 235,400 unidades de cigarrillos marca Capital, caso por el cual habría sido sometido a la acción de la justicia.

Tanto la mercancía ocupada como el vehículo permanecen bajo custodia en el referido destacamento para los fines legales correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes.

