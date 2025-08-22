Contrataciones anula 39 contratos del Inabie

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló 39 contratos de adjudicaciones para comprar uniformes, mochilas y kits escolares tras según reporte encontrar irregularidades en la contratación hecha por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

“De 151 proveedores adjudicados, la DGCP decidió anular las adjudicaciones de 18 contratos y ordenó al Inabie la reevaluación de 25 oferentes, mediante nuevas visitas técnicas realizadas por peritos calificados con registros audiovisuales obligatorios”, informó en el caso de mochilas y kits escolares.

Ordenó iniciar el procedimiento sancionador de oficio contra proveedores por presentar documentación falsa. Las medidas están contenidas en las resoluciones RIC-0113-2025 y la RIC-0114-2025

En la licitación pública nacional Inabie CCC-LPN -2024-0010, para la confección y adquisición de mochilas y kits escolares para los periodos 2025-2026 y 2026-2027, se confirmó múltiples irregularidades en las evaluaciones técnicas y económicas, en la adjudicación y en el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y libre competencia”, dijo.

Agregó que otros hallazgos detectados por la DGCP en ese proceso y descritos en la resolución RIC-0113-2025 son documentación alterada o con indicios de falsedad, presentada por proveedores.

Además ausencia e incongruencias en las visitas técnicas, incluyendo falta de videos y participación de peritos no designados formalmente.

Otras falencias encontradas en el proceso son deficiencias en la evaluación de garantías económicas y en la motivación de las adjudicaciones; indicios de colusión y conflictos de interés entre proveedores adjudicados.

También se encontraron irregularidades en el procedimiento de licitación para confección y adquirir poloshirts y pantalones escolares para los centros educativos públicos en el periodo escolar 2025-2026 y 2026-2027, en la DGCP constató que al igual que en los procesos anteriores fueron adjudicados proveedores que presentaron documentos falsos y con vinculaciones entre sí, “comprobándose la existencia de indicios de colusión”.

Sostuvo que el Comité de Compras del Inabie otorgó excepcionalidades tras la etapa de evaluación técnica definitiva en violación a principios de la norma vigente y no suministró evidencias, ni justificaciones para contrastar los datos levantados por peritos.

“Mediante la resolución RIC-0114-2025 de 209 proveedores adjudicados el órgano rector decidió anular 21 adjudicaciones y ordenó al Inabie designar peritos calificados que no se encuentren en conflicto de interés para reevaluar las ofertas de 64 empresas con nuevas visitas técnicas, las cuales deberán ser documentadas con el uso de la buena práctica de las cámaras corporales.