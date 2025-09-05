Contrataciones Públicas suspende procedimiento de compra de pitos de la Digesett

  • Hoy
Contrataciones Públicas suspende procedimiento de compra de pitos de la Digesett

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso este viernes la suspensión de oficio del procedimiento DIGESETT-CCC-CP-2025-0021, realizado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para la “adquisición de pitos con su porta pitos, dirigido exclusivamente a MIPYMES mujeres”, debido a la falta de estudios previos publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), un requisito indispensable, conforme establece el Decreto 416-23 de aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.

Mediante una nota de prensa, el órgano rector explicó que la medida, tiene carácter cautelar y correctivo y busca que la entidad contratante ajuste su proceso a la normativa vigente y garantice los principios de eficiencia, transparencia y publicidad, protegiendo así los derechos e intereses de los oferentes y potenciales oferentes.

La suspensión fue aplicada de manera inmediata en el SECP y notificada formalmente a la DIGESETT para los fines correspondientes.

LEA: Digesett defiende proceso de adquisición de casi 3 mil pitos por cerca de RD$2,000 cada uno

Los estudios previos son un prerrequisito para el lanzamiento de un procedimiento de contratación y una herramienta para determinar las necesidades reales de una institución, el valor en el mercado del bien y los tiempos en los que estaría disponible.

El artículo 4 del referido reglamento 416-23 define los estudios previos como el conjunto de investigaciones y análisis que fundamentan la necesidad del procedimiento de selección de proveedores a ser realizado y permite delimitar el objeto, sus características, la demanda y oferta en el mercado, la viabilidad y el presupuesto estimado del bien, servicio u obra a contratar, así como cualquier información relevante para satisfacer la necesidad de que se trate.

La DGCP subrayó que con esta decisión reafirma su compromiso con la excelencia, integridad y transparencia en las contrataciones públicas.

Acta_Suspension_DIGESETT-CCC-CP-2025-0021_signedDescarga
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Contrataciones Públicas suspende procedimiento de compra de pitos de la Digesett
Contrataciones Públicas suspende procedimiento de compra de pitos de la Digesett
5 septiembre, 2025
Dirigentes populares y oficiales de la Digesett sostienen diálogo y evitan protesta en Bonao
Dirigentes populares y oficiales de la Digesett sostienen diálogo y evitan protesta en Bonao
5 septiembre, 2025
Digesett defiende proceso de adquisición de casi 3 mil pitos por cerca de RD$2,000 cada uno
Digesett defiende proceso de adquisición de casi 3 mil pitos por cerca de RD$2,000 cada uno
4 septiembre, 2025
Digesett localiza y pone a disposición de la justicia a conductor que atropelló motociclista en Baní
Digesett localiza y pone a disposición de la justicia a conductor que atropelló motociclista en Baní
3 septiembre, 2025
Accidentes mortales en vías interurbanas
Accidentes mortales en vías interurbanas
2 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La misma piedra

La misma piedra

My Happy Farm celebra una tarde divertida con los niños

My Happy Farm celebra una tarde divertida con los niños

Hotel Catalonia Santo Domingo festeja “Semana de Apreciación al Cliente”

Hotel Catalonia Santo Domingo festeja “Semana de Apreciación al Cliente”

Acroarte: Marivell vuelve a Acroarte, esta vez a lo grande

Acroarte: Marivell vuelve a Acroarte, esta vez a lo grande

Alerta por ola de calor

Alerta por ola de calor

La decadencia nos circunda por doquier

La decadencia nos circunda por doquier

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo