Mantener un nivel adecuado de humedad en el hogar no solo es cuestión de confort, sino también de salud y conservación. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU., la humedad interior no debe superar el 50 %, mientras que otros expertos recomiendan mantenerla entre el 40 y el 60 %.

Un ambiente con humedad elevada favorece la proliferación de bacterias, hongos y ácaros, lo que puede desencadenar alergias y enfermedades respiratorias. Además, el exceso de humedad deteriora la estética y estructura del hogar, provocando manchas, desconchados, grietas y daños en muebles, especialmente los metálicos.

Malos olores, moho en las paredes y rincones manchados son señales claras de que la humedad está presente. Afortunadamente, existen métodos sencillos para combatirla y recuperar un ambiente saludable.

Cinco el portal compartidas por el portal Mejor con Salud, comparte soluciones prácticas para eliminar la humedad

Ventilación diaria Abrir ventanas y permitir la circulación del aire es esencial. En zonas sin ventilación natural, se puede usar ventiladores o aire acondicionado con moderación.

Detectar la fuente Filtraciones ocultas, como caños rotos, suelen manifestarse en paredes y techos. Es vital identificar y reparar estas fugas con ayuda profesional para evitar daños mayores.

Uso de deshumidificadores Estos dispositivos absorben la humedad del aire y son ideales en climas fríos o lluviosos. Se recomienda elegir un modelo acorde al tamaño de la habitación.

Aplicación de sal gruesa Colocar sal en recipientes planos cerca de zonas húmedas ayuda a absorber el exceso de humedad. También puede usarse arroz crudo como alternativa.

Bicarbonato de sodio Este remedio casero combate la humedad, los olores y las manchas, además de tener propiedades desinfectantes. Se aplica directamente sobre las áreas afectadas.