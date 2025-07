Controversia en el Reino Unido por la lactancia en mujeres trans: entre ciencia e ideología

La posibilidad de que mujeres trans puedan lactar mediante tratamientos hormonales divide al Reino Unido. Mientras el NHS adopta entrenamientos inclusivos, médicas y activistas alertan sobre los riesgos para la salud infantil y acusan una deriva ideológica. Un fallo de la Corte Suprema reaviva el debate sobre qué significa ser mujer.

La consultora de lactancia materna Ruth Lewis fue expulsada de la Leche League GB, en 2024, una organización que apoya a las mujeres en la lactancia de sus bebés en el Reino Unido, por negarse a que hombres biológicos o mujeres trans recibieran ayuda para amamantar.

“Porque dijimos que no apoyaríamos a todo el mundo a dar el pecho, independientemente de su identidad de género o sexo”, le cuenta Lewis a RFI. Esto luego de que hombres biológicos o mujeres trans pidieran ese tipo de apoyo a la Leche League.

“No lo hacen por el bien del niño. Lo hacen por sí mismos y para sugerir que hacerlo significa que son mujeres. No es así. No son mujeres, no son madres”, afirma Lewis.

La ventana para que las mujeres trans puedan, a través de hormonas y medicamentos, lactar bebés, saltó de ser una polémica en la Leche League GB, que tiene sede en 80 países, para abrirse de par en par dentro del sistema público de salud en Inglaterra (NHS), financiado por impuestos.

Según el diario The Telegraph, parteras del NHS han recibido entrenamiento del The Queer Birth Club, para apoyar que mujeres trans puedan lactar bebés. “El contenido de estas sesiones socava los estándares clínicos establecidos e introduce creencias ideológicas extremas que no tienen cabida en los entornos sanitarios”, le dijo una enfermera del NHS al Telegraph.

En una de las imágenes con las que The Queer Birth Club promociona sus talleres, aparece un hombre sonriente que apoya una de sus manos en el vientre de embarazo, mientras mira a una mujer también embarazada y afirma que “las personas que dan a luz no son todas mujeres”.

Radio Francia Internacional solicitó en varias oportunidades una entrevista a The Queer Birth Club, pero no obtuvo respuesta.

Sin embargo, ese entrenamiento resulta controversial tras el fallo de la Corte Suprema que dictaminó que ser mujer está directamente relacionado con la biología. Es decir, que una mujer es solo quien biológicamente nace mujer y quien se identifique como mujer trans es hombre.

“No hay pruebas científicas de que los hombres puedan amamantar”

La médica del NHS Louise Irvine dice categóricamente que los hombres no pueden lactar. “Pueden producir algunas sustancias que contienen algunos de los componentes de la leche, como proteínas y carbohidratos. Pero no sabemos si eso sería suficiente para alimentar a un bebé de forma segura y eficaz”, le dice Irvine a RFI.

El temor de los expertos es que este tipo de leche no aporte los valores nutricionales requeridos para los bebés, cuyo único alimento y liquido hasta los seis meses de vida es la leche. Además de hormonas, uno de los medicamentos con los que se induce la lactancia es Domperidone, cuya ingesta puede afectar el corazón del bebé.

“Si no se nos permite recetar este medicamento a los bebés, ¿por qué iba a estar bien que estuviera presente en la leche materna?”, se pregunta la médica Irvine quien resalta que la leche materna va evolucionando de manera natural para adaptarse al crecimiento de los bebés.

Sin embargo, Kate Luxion, del University College London (UCL), afirmó en la BBC que la leche de mujeres trans es “al menos (tan buena como), si no de mayor calidad, que su equivalente natural”, defendiendo que las mujeres trans amamanten de forma inducida por medicamentos, luego de que se filtrara a la prensa un documento que abría esa puerta.

Sus afirmaciones fueron tan controversiales que la credibilidad y la imparcialidad de la BBC estuvo, nuevamente, en duda ante la cantidad de quejas recibidas, por entrevistar únicamente a una persona con el activismo en su agenda.

Por su parte, la abogada Justine Lattimer, quien advierte que “vivo en un mundo muy oscuro en mi vida profesional”, alerta que “creo que utilizar a un niño para satisfacer el fetiche sexual de un adulto es abusar del niño, independientemente de que en ese momento el niño se encuentre en una etapa de desarrollo en la que sea consciente de ello o no”.

Defensa de los espacios para mujeres

Ruth Lewis, Justine Lattimer y otras mujeres voluntarias lanzaron hace pocas semanas MoMa, lactancia materna, una organización de caridad dedicada a apoyar únicamente a madres lactantes. Organización que la famosa autora de Harry Potter, JK Rowling, crítica de las políticas de género, “hizo famosa” en su cuenta en X, tras anunciar una donación.

Lewis alerta de la ideologización de los espacios únicos para mujeres, que deben brindar apoyo cuando son vulnerables, por ejemplo, después del nacimiento de sus bebés, y habla de un lobby transgénero que “tiene muchos recursos”.

“El fallo de la Corte es genial porque significa que podemos decir que solo admitimos a madres, y si aparece un hombre con pechos artificiales, falda y maquillaje, podemos decir: No. Somos solo para un sexo. No somos para ti”, asegura Lewis.

Por su parte, The Telegraph afirma que el NHS intenta imponer el lenguaje inclusivo eliminando, entre otras, el término madre para referirse a quien da a luz como “persona que da vida” o “personas con ovarios”.

“Cualquier ámbito exclusivamente femenino ha sido objeto de ataques para difuminar esas fronteras. La lactancia materna y la maternidad son ejemplos evidentes. Pero no son los únicos”, afirma Lattimer.

La evidencia científica y el posible impacto en la salud de los bebés está sobre la mesa, en un debate altamente controversial pese al fallo de la Corte sobre qué significa ser mujer, tanto que organizaciones británicas que promueven la lactancia y consultoras privadas, declinaron nuestras solicitudes de entrevistas.