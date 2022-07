Conversando con el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco Central

Para no suponer que el lector se dará cuenta, inicio esta publicación indicando que la conversación a la que alude el titulo es ficticia y que fue inspirada a partir de las informaciones oficiales de organismos competentes y por declaraciones ofrecidas a través de funcionarios de alto nivel, publicadas en diarios nacionales.

Mientras me encontraba en el Aeropuerto Internacional de Miami, me percato a cierta distancia de la presencia del ministro de Hacienda, Jochy Vicente (JV) y el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu (HVA) y decido acercarme para saludarlo, al llegar, les doy los buenos días y le digo entre abrazos, Gobernador, años sin saludarlo, un gusto volver a verlo.

HVA: Así mismo, también es un placer para mí.

HNGC: Al estrecharle la mano al ministro, le doy un buen día. Aunque parezca seco el saludo al ministro, lo cierto es que no podía ser de otra manera, entre personas que no se conocen, contrario al del gobernador que fue cálido, porque en el pasado compartimos escenarios y conservamos buenos recuerdos.

Gobernador, aprovecho la oportunidad para decirle que tengo mucha preocupación por la situación económica del mundo y también de República Dominicana.

HVA: Justo nosotros vamos para México a un evento organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para discutir la marcha de la economía global y sus posibles impactos en latinoamericana, algo parecido al tipo de encuentro que llegamos a participar cuando eras funcionario.

HNGC: Recuerdo esos encuentros, en ocasión de la crisis financiera y la subida de precio del petróleo. Esos eventos dejan huellas…marcan.

Pero HVA, en su estilo de casi siempre lucir sin preocupación, porque entiende que la economía dominicana es fácil manejarla, me dice “no te intranquilice, el FMI, en su más reciente evaluación concluyó que la economía de nosotros es fuerte, tiene capacidad de resiliencia, su crecimiento es robusto y no presenta desequilibrios importantes”.

HNGC: Así leí en la prensa, incluso, vi que el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que el que quiera discutir sobre sus logros que acuda a los organismos internacionales.

A mí no me parece que las cosas sean tan sencillas, solo hay que ver lo que pasa con el euro y la inflación en su zona, con la subida de precios más alta desde su creación (8.6 %) y con la caída sin precedentes de la moneda respecto al dólar, que casi está a la par, cuando en una ocasión el tipo de cambio llegó a alcanzar USD1.60 por cada €1.0 y eso puede tener repercusión para el turismo dominicano, dado que, en el 2021, procedente de Europa llegaron al país 873,401 turistas. No olvidemos que el turismo es como una importación para el país emisor.

Mientras se producía el intercambio de opiniones, el ministro JV le mira los ojos a HVA, como queriendo expresarle y “este”, y yo, al observarlo y saber del poco tiempo que duraría el encuentro repentino, de inmediato continué diciéndole al gobernador, por la coyuntura económico actual, se le debe dejar el espacio que el marco legal confiere al Banco Central para actuar con libertad en y la dominancia monetaria asuma su rol pleno.

Recuerde que el Banco Central tiene como objetivo principal gerenciar la inflación, para que se mueva dentro del rango meta y como objetivo subsidiario está el de propiciar crecimiento económico.

HVA: En eso estamos, pero no olvides que hay que ayudar al gobierno a salir de los problemas, además, es un arte saber interpretar lo que quiere un presidente.

HNGC: Comprendo, que el Banco Central no está para confrontar al gobierno, pero en materia de precios no debe dejar espacio para que no se cumpla con la meta de inflación. La credibilidad del banco deber preservarse.

HVA: Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, subimos la tasa de política monetaria de 3.0 % a 7.25 %, como debe ser y se ha producido en casi toda Latinoamérica.

HNGC: De acuerdo, sin embargo, la reacción elevando la tasa de referencia fue tardía, debió ser a principio del segundo trimestre del 2021, para que la inflación no echara raíces en la estructura económica y pudiera combatirla con menos complejidad y a tiempo.

JV: Recuerdas que la inflación es importada y no ha sido más alta, gracias a los subsidios que en este año casi llegan a los RD$ 20 mil millones, al tiempo de colocarle tasa cero a 67 productos importados.

HNGC: Si fuera importada, el incremento de precios de los productos no transables a junio del 2022 no hubiera llegado a un 8.8 % interanual.

De todas formas, interesante que hayas tocado ese punto, porque resulta que, si ustedes dicen que la inflación viene de fuera, cómo es que promueven consumo de productos extranjeros, si esto es una forma de importar inflación.

Además, un indicativo de que el aumento de los precios tiene una presencia local y monetaria, lo muestra el hecho de que la inflación subyacente se ha desviado de la meta, al situarse en junio de 2022 en un 7.11 %.

JV: Ese es tu punto de vista, lo cierto es que en el país no hay desabastecimiento y la economía crece, promovida especialmente por el aumento de la demanda agregada.

HNGC: Ahí radica parte del problema inflacionario dominicano, cuando el PIB crece en un 12.3 %, es señal de sobrecalentamiento, además, si el objetivo es llevar y mantener la inflación a su rango, en los actuales momentos se debe propiciar disminuir la demanda, por ser una variable promotora de incremento de precios.

Le seré sincero, pienso que para el gobierno era más importante el crecimiento del PIB que la inflación y por eso hubo prominencia de la dominancia fiscal sobre la monetaria, aunque reconozco que si no hubiera sido por la expansión del gasto público que alcanzó en 2020 hasta un 25.0 % y la oferta monetaria un 21.0 %, ambas del PIB, la economía hubiera tardado más tiempo en iniciar su recuperación y mitigar impactos sociales.

HVA: El Banco Central para volver a la normalidad monetaria, ha estado desmontando la liquidez de la economía, reduciendo la oferta monetaria con los certificados.

HNGC: Hasta el momento la elevación de la tasa de referencia no ha dado el resultado esperado, la tasa activa de los bancos, apenas ha aumentado un 1.0 pp, indicativo de que el precio del dinero no se ha encarecido y lo evidencia el hecho de que el crédito al sector privado ha crecido en un 13.5 %.

HVA: Tienes que esperar que las medidas del Banco Central maduren y surtan sus efectos, no te impacientes.

HNGC: No olviden que ustedes primero decían que la inflación era transitoria, luego importada, después que tendería al rango meta y resulta que ninguno de los juicios y previsiones fue certero.

En el pasado el efecto traspaso de la tasa de referencia duraba cerca de tres meses, ahora van seis y no se evidencia el aumento esperado de la tasa bancaria y la desaceleración del crédito privado.

Sobre reducir la oferta monetaria reconozco que se han dado pasos, como el hecho de que los valores en circulación hoy se encuentran en RD$ 899,566 millones, luego de haber estado en RD$ 734,148 millones al inicio del año.

La oferta monetaria a julio interanual ha crecido en un 13.1 % y aunque está dentro del parámetro ancla del programa monetario, todo parece indicar que debe elevarse, habida cuenta de que cuando se formuló, la inflación prevista era de un 4.0 % y hoy está en un 9.48 % interanual.

Otro aspecto que me preocupa es el curso del gasto público, solo se está gastando 9 pesos en erogación de capital de cada 100, cuando la ley permite 14, perdiéndose la oportunidad de adquirir maquinarias y equipos para el sector agropecuario para garantizar el abasto de alimentos, en un entorno de amenazas de crisis alimentaria en el mundo.

JV: Estas olvidando que el gobierno está otorgando subsidio a los combustibles.

HNGC: De acuerdo, pero ustedes mismos han informado que los ingresos corrientes han aumentado sobre lo estimado, entonces hay disponibilidad para cumplir con el gasto.

HVA y JV: Nosotros estamos satisfechos con los resultados económicos alcanzados, así lo testimonia el FMI.

HNGC: No voy a restarle nivel a la satisfacción que tienen, pero háganla conociendo que no ha sido inclusivo el inicio de la recuperación, aún hay 87,475 personas que antes estaban empleadas y hoy están desocupadas.

HVA, JV y HNGC: Tenemos que continuar nuestras rutas, buen viaje,