Convertirán a RD exportador mundial aguacate tropical

República Dominicana aplica una estrategia para convertirse en el primer gran exportador mundial de aguacate tropical, que es el aguacate de cáscara verde, afirmaron ejecutivos del Programa Exporta Calidad (PEC), financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) en el país desde 2015 y finaliza en 2020.

Explicaron que ese aguacate ha sido llevado a ferias en Estados Unidos y su degustación ha causado gran sensación, por lo que su potencial es enorme.

Los ejecutivos del PEC Brian Rudert, director general; Juan José Aracena, subdirector; Peggy Aviotti, facilitadora de enlace de mercado; Lando Reyes, encargado de Comunicaciones, y Carlos Puello, director de Monitorio y Evaluación, participaron en el Encuentro Económico de Hoy.

El director general del programa señaló que el aguacate cáscara verde solo se vende en el 10% de las tiendas en Estados Unidos que expenden este tipo de fruta y la gente no lo conoce.

“Nosotros mandamos aguacates cáscara verde en Florida y tuvo una buena reacción. La gente decía que eso era algo que pudiera ser producido en laboratorios, debido al tamaño”, manifestó.

Carlos Puello, director de Monitorio y Evaluación del PEC, dijo que fueron a la feria agrícola más grande de Estados Unidos en octubre pasado, donde se presentó una marca colectiva privada que tuvo buena acogida.

Brian Rudert afirmó que en el mundo hay dos mercados de aguacate: el famoso Hass y el cáscara verde.

Recordó que existe una gran demanda de ese aguacate en el mercado internacional y la gente de Hass invierte en promoción en Estados Unidos y Europa.

Manifestó que el aguacate cáscara verde tiene ventajas frente al Hass y puso como ejemplo que el primero, si se corta, puede durar dos o tres días en una nevera, lo que no ocurre con su rival.

“El Programa Exporta Calidad es financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Es un programa bastante sui géneris, porque la función es promover las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos”, dijo.

Indicó que el único país del DR-Cafta que no estaba aprovechando las oportunidades de exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos era República Dominicana.

La venta de harina de soya y aceite vegetal en el mercado local generó unos US$15 millones, con lo se financió el programa.